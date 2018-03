La Maison bleue a dévoilé cette semaine, durant trois jours d’affilée, les grandes lignes du projet de révision constitutionnelle qui sera déposé à l'Assemblée nationale par le président de la République. Lors de la troisième et dernière séance de présentation jeudi, l’exécutif a fait savoir que le texte prévoyait d'instituer un système de deux mandats présidentiels successifs de quatre ans, un scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle, et l'abaissement de l'âge du droit de vote à 18 ans.



Dans ce projet de révision, le changement le plus important porte sur le mandat du président de la République. Selon le texte révisé, le locataire de la Cheongwadae pourra effectuer deux mandats successifs de quatre ans au maximum. Le secrétaire présidentiel aux affaires civiles Cho Kuk a rappelé que le mandat unique de cinq ans, actuellement en vigueur, avait été adopté en réaction à la longue période de dictature militaire. Selon lui, la capacité démocratique de la société sud-coréenne s'est considérablement développée depuis, et il serait donc temps d'adopter un nouveau système permettant d’assurer une meilleure stabilité dans la gouvernance des affaires d’Etat. Il a toutefois précisé que cette nouvelle disposition ne s'appliquerait pas au président actuel, Moon Jae-in.



Le gouvernement propose en outre de réduire les pouvoirs du président de la République et de renforcer ceux du Premier ministre et du Parlement. Le président n'aura plus le statut de chef de l’Etat et ne nommera plus le chef de la Cour constitutionnelle, qui sera désormais élu par vote parmi les juges de la Cour. Le Premier ministre, quant à lui, dirigera les ministères de l'exécutif sous sa propre responsabilité alors que, selon la Constitution actuelle, il exerce ses pouvoirs « sur ordre du président de la République ». La Cour des comptes ne sera plus placée sous l'autorité du président et deviendra une institution indépendante. Enfin, l'Assemblée nationale disposera du droit de nommer trois des neuf membres de la Cour des comptes.



Mardi, la Maison bleue a rendu public le préambule du projet de révision ainsi que les articles sur les droits fondamentaux. Le préambule fait mention de l'esprit de trois grands mouvements pour la démocratisation du pays, qui sont survenus en 1979 et en 1980. Le texte révisé reconnaît aux fonctionnaires trois droits fondamentaux, dont ceux de négociation et d'action collectives, et mentionne le principe du « salaire égal pour un travail de valeur égale ».



Lors de la deuxième séance de présentation tenue le 21 mars, les articles sur la décentralisation et l’économie ont été dévoilés. Le texte indique que les dispositions relatives à la capitale du pays sont définies par la loi et que la Corée du Sud tend à devenir un pays décentralisé. Ce qui a attiré le plus l'attention, c'est la mention du « concept public de propriété foncière ». Cette notion a été introduite en 1989 sous le président Roh Tae-woo, mais n'a jamais été stipulée dans la Constitution. Son inscription offrirait au gouvernement un levier de plus pour, par exemple, recouvrer les bénéfices résultant du développement foncier ou renforcer l'imposition des plus-values immobilières.



Si la Cheongwadae s'empresse de déposer son projet de révision constitutionnelle au Parlement malgré les critiques de l'opposition qui y voit une attitude « dictatoriale », c'est qu'elle s'est fixée pour objectif de soumettre le nouveau texte à un référendum en même temps que les élections locales le 3 juin. Cependant, la confrontation entre le pouvoir et l'opposition sur le dossier devient de plus en plus virulente. Le Minjoo, le parti au pouvoir, exhorte les partis d'opposition à entamer les discussions sans condition préalable. De leur côté, les principaux partis d'opposition tels que le Parti Liberté Corée, le Bareun-Avenir ou le Parti pour la démocratie et la paix dénoncent le caractère inconstitutionnel de cette procédure engagée par le pouvoir. Moon Jae-in compte déposer son projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale demain. Le Parlement disposera alors de 90 jours pour le soumettre au référendum.