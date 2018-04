Comme annoncé, Moon Jae-in a déposé le 26 mars son projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment d'instaurer un système de deux mandats successifs de quatre ans maximum pour le président de la République. Dès le lendemain, les principaux partis politiques ont entamé des négociations sur la question.



Peu après le dépôt du projet de révision par le président Moon lundi, les chefs des groupes parlementaires du Minjoo au pouvoir et des deux principales formations d'opposition, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, ont convenu de lancer les négociations. Ils ont identifié quatre grands sujets à débattre, à savoir la réorganisation de la structure du pouvoir, le réaménagement des circonscriptions électorales, la réforme des institutions de l'Etat et la fixation de la date du référendum. Ils ont en outre décidé de poursuivre en parallèle les discussions en cours sur ce dossier au sein du comité spécial pour la révision constitutionnelle et la réforme politique. Les partis au pouvoir et de l'opposition se sont également mis d'accord pour que le chef de l’Etat prononce un discours sur son projet de révision devant le Parlement lors de la session extraordinaire d'avril.



C’est vers 15h, ce 26 mars, que le locataire de la Maison bleue a déposé au Parlement son projet de révision constitutionnelle, approuvé en conseil des ministres. Le texte propose notamment d'instaurer un maximum de deux mandats successifs de quatre ans pour le président, à la place du mandat unique de cinq ans actuel, d'adopter un scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle et d'abaisser l'âge du droit de vote de 19 à 18 ans. Le projet de révision prévoit aussi de diminuer les pouvoirs du président en augmentant ceux du Parlement, d'élargir les droits fondamentaux et de renforcer la décentralisation.



Le dépôt d'un projet de révision constitutionnelle à l’initiative du chef de l’Etat, une première dans le pays depuis 1980, a suscité de vives réactions dans l'opposition qui dénonce une « démarche faisant fi du Parlement ». Les partis d'opposition soulignent en outre que la révision a été motivée par la nécessité d'éliminer les méfaits d'un système présidentiel impérialiste. Or, selon eux, le projet déposé par Moon Jae-in ne contient aucune proposition dans ce sens.



Désormais, il y a trois scénarios possibles : soumission du projet présidentiel à l'approbation de l'Assemblée nationale, dépôt d'un nouveau projet élaboré par le Parlement, ou report de la date du référendum. Le projet de révision proposé par le président de la République ne peut pas être modifié à l’Hémicycle et doit être soumis tel quel au vote à la majorité des deux tiers des députés. Or le Minjoo, le parti au pouvoir, compte seulement 121 sièges sur un total de 293 alors que le Parti Liberté Corée, le premier parti d'opposition, qui refuse le projet présidentiel, dispose de 116 sièges. De plus, le projet présidentiel de révision constitutionnelle doit être soumis au vote parlementaire dans un délai de 60 jours, donc d'ici le 24 mai. Autant dire que faire adopter le texte présidentiel par le Parlement relève d'une mission quasi impossible dans l'état actuel des choses.



Si le pouvoir et l'opposition élaborent un projet commun de révision, ce texte doit être finalisé d'ici le 4 mai pour être voté au plus tard le 24 mai. C'est la date limite pour pouvoir être soumis à un référendum organisé le 13 juin, en même temps que les élections locales. Le gouvernement a fait savoir qu'il retirerait le projet présidentiel si l’Assemblée nationale proposait son propre texte.



Enfin, le report de la date du référendum est également envisageable. Or cela générerait des coûts et des procédures supplémentaires considérables. Puis le taux de participation risquerait de ne pas dépasser le seuil des 50 %, requis pour la révision de la Constitution. C'est pourquoi le parti au pouvoir s'obstine à organiser ce référendum au même moment que le scrutin local. Malgré tout, le président de l'Assemblée nationale Chung Sye-kyun a fait savoir que cette possibilité restait ouverte sous réserve d'un accord à 100 % entre le pouvoir et l'opposition sur le contenu du projet de révision constitutionnelle.