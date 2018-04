Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rencontreront le 27 avril prochain. C'est ce qui a été décidé à l'issue des pourparlers intercoréens de haut niveau qui ont eu lieu le 29 mars. Ce sera le troisième sommet intercoréen depuis la guerre de Corée. Le premier a eu lieu en juin 2000 entre le chef de l’Etat sud-coréen Kim Dae-jung et le leader nord-coréen Kim Jong-il, et le deuxième remonte à octobre 2007, entre Roh Moo-hyun et Kim Jong-il.



Les représentants de haut rang des deux pays se sont rencontrés jeudi à Tongilgak, le pavillon nord-coréen situé dans le village de la trêve de Panmunjom, en vue de préparer le prochain sommet intercoréen et notamment de fixer sa date. A l'issue de leurs pourparlers, les deux pays ont publié un communiqué commun. Ils ont décidé de tenir une réunion de travail le 4 avril à Panmunjom afin de discuter du protocole, de la garde ou encore de la couverture média durant la rencontre entre les deux dirigeants. Ils sont convenus de fixer ultérieurement la date et le lieu des discussions sur la réouverture de la ligne rouge. Les deux parties poursuivront leurs discussions sur d'autres sujets d'ordre pratique à travers des échanges de correspondances.



Dans une conférence de presse tenue après la réunion, le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, qui a conduit la délégation sud-coréenne, a indiqué que les principaux thèmes du prochain sommet intercoréen seront la dénucléarisation de la péninsule coréenne, l'instauration de la paix et l'amélioration des relations entre les deux Corées. Il a ajouté que le Nord et le Sud ont abondamment échangé sur l'ordre du jour du sommet et qu'ils poursuivront, si nécessaire, leur concertation lors d'une autre réunion de haut niveau à la mi-avril.



Outre le ministre Cho, la délégation sud-coréenne était composée du vice-ministre de la Réunification Chun Hae-sung et du premier secrétaire de Moon Jae-in à la communication Yoon Young-chan. Du côté du Nord, la délégation avait à sa tête Ri Son-gwon, le chef du comité pour la réunification pacifique de la patrie, organe chargé des questions intercoréennes, puis deux autres hauts responsables du comité.



Lors de la visite des émissaires présidentiels sud-coréens à Pyongyang qui a eu lieu début mars, les deux Corées se sont mises d’accord pour organiser un sommet intercoréen vers la fin du mois d’avril à la Maison de la paix de Panmunjom, située du côté sud-coréen de la frontière. Les pourparlers de haut niveau de jeudi ont permis certaines avancées dans la préparation de ce sommet. La question qui se pose maintenant est de savoir si les deux parties parviendront à un accord total sur son ordre du jour avant la tenue de ce sommet. Car, si Séoul a l'intention de discuter des questions liées à l'instauration de la paix ou à l'amélioration des liens intercoréens, sa principale préoccupation reste la dénucléarisation de la péninsule. Certes, Pyongyang a aussi exprimé son engagement pour la dénucléarisation, à l'occasion de la rencontre entre son dirigeant Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping. Pourtant le régime pose, comme conditions préalables, des mesures « progressives et simultanées » de la part de Séoul et de Washington. Cela peut donner lieu à des conjectures diverses sur sa véritable intention.