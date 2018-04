Après avoir achevé leurs spectacles sous les vives acclamations des nord-Coréens, les artistes et taekwondoïstes du Sud sont rentrés, mercredi, avec à leur tête le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Do Jong-whan. Leur avion a décollé au petit matin, vers 2h 52, de la capitale nord-coréenne, pour atterrir à 3h 40 à l’aéroport d’Incheon.



Malgré la fatigue apparente en raison de leur emploi du temps chargé, les représentants artistiques et sportifs affichaient un sourire de satisfaction devant les caméras. « Tout le monde a été incroyablement touché », s’est exclamé leur directeur musical Yun Sang. Ils ont été chaleureusement accueillis par leurs fans qui les attendaient à l’aéroport, entourés de près de 200 journalistes.



Les délégations sud-coréennes s’étaient envolées le 31 mars dernier pour le Nord. La troupe artistique composée de 11 groupes ou chanteurs solo, dont Cho Yong-pil et le girls band Red Velvet, a donné son premier spectacle dimanche soir dans le Grand Théâtre de l’Est de Pyongyang, sur le thème « Le printemps arrive ». Ils ont alors interprété 26 morceaux appréciés des habitants des deux côtés de la péninsule. Et deux jours plus tard, les chanteurs et danseurs sud-coréens se sont produits à nouveau, cette fois en harmonie avec leurs confrères du Nord. Ce deuxième concert s’est déroulé au gymnase Ryugyong Chung Ju-yung, sous le slogan « Nous sommes un ». Entretemps, les sportifs ont pour leur part offert deux séances de démonstration de taekwondo.



A l’approche des JO d’hiver de PyeongChang qui ont eu lieu en février dernier au Sud, les deux Corées avaient multiplié les efforts de dialogue. L’un des fruits de leurs discussions était ces échanges culturels. C’est le Nord qui avait d’abord dépêché ses artistes dans le Sud, à la veille de la fête sportive mondiale, et fin mars, Séoul a envoyé à son tour sa délégation. C’est la première fois en 13 ans que des chanteurs populaires sud-coréens se rendent dans le pays communiste. La dernière fois était à l’occasion du concert de Cho Yong-pil, en 2005. La visite de stars de la k-pop à Pyongyang alimente évidemment le climat de détente autour de la péninsule.



Ce qui saute aux yeux, c’est la souplesse du régime nord-coréen. Son leader Kim Jong-un a assisté en personne au concert du 1er avril et serré la main des musiciens dans une ambiance amicale. Un leader nord-coréen au concert d’artistes sud-coréens, c’est une première dans l’Histoire. Kim III a même proposé une nouvelle rencontre culturelle en automne, cette fois à Séoul. La presse locale, quant à elle, s’est fait l’écho de l’événement. Le Rodong Sinmun, le quotidien du Parti des travailleurs, et la KCNA, la télévision officielle du régime, ont diffusé des photos et des reportages sur le concert. Si l’accent était sans surprise mis sur la participation de leur dirigeant, il est toutefois assez impressionnant que les aspects de la culture populaire du Sud aient été ouvertement présentés à la population du Nord. En outre, quand les journalistes sud-coréens se sont vus refuser l’entrée à la salle de spectacle, un haut responsable du pays communiste n’a pas tardé à présenter des excuses. Un accès à Internet et à des téléphones portables leur a aussi été mis à disposition.



Apparemment, le royaume ermite a changé de cap. Il ne se montre plus hostile au soft power de son frère ennemi. Est-ce le signe d’une ouverture ? Les experts y voient plutôt une volonté de ménager le réchauffement des relations avant le sommet intercoréen, prévu fin avril. Ce qui favoriserait de toute façon un dialogue fructueux.