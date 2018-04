Déchue en 2017 suite au gigantesque scandale de corruption, l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée vendredi à 24 ans de prison et 18 milliards de wons d’amende, l’équivalent de 13 millions d’euros.



Le tribunal l’a reconnue coupable de 16 chefs d’accusation parmi les 18 au total. « L’accusée a illégalement et injustement usé de son autorité présidentielle », a affirmé la justice concernant les collectes de dons forcées pour les deux fondations sous le contrôle de sa confidente occulte Choi Soon-sil. Et en collusion avec cette amie de 40 ans, Park a reçu ou prévu de recevoir 43,3 milliards de wons de la part du vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Mais le magistrat en a retenu seulement 7,2 milliards de wons comme pots-de-vin, le reste n’ayant pas fait selon lui l’objet d’une faveur promise de manière évidente ou implicite. En revanche, une somme de 7 milliards de wons passée sous la table par le groupe Lotte a été jugée illégale, compte tenu de l’avantage que celui-ci a obtenu pour l’implantation de ses boutiques hors taxe. Enfin, Park a été aussi jugée coupable d'avoir ordonné de créer une liste noire des artistes critiques envers son administration.



Telle est la sentence prononcée à l’encontre de l’ancienne locataire de la Maison bleue à l’issue de 354 jours d’audiences. Moins importante que la demande du Parquet, 30 ans d’emprisonnement et 118,5 milliards de wons d’amende, mais quatre ans de plus que le verdict rendu pour sa conseillère de l’ombre. Park, qui a boycotté son procès depuis le 16 octobre dernier, n’a pas non plus quitté sa cellule pour sa dernière audience.



Elle est ainsi devenue le troisième chef de l’Etat sud-coréen à être condamné, après Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo. Ces deux derniers, reconnus coupables de corruption et de coup d’Etat, avaient crié à l’arrêt des vengeances politiques au nom de la loi. Tout comme la présidente destituée.