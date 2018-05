La justice a entamé les procédures judiciaires contre Lee Myung-bak. Le tribunal du district central de Séoul a tenu jeudi une première audience préparatoire au procès de l'ancien président sud-coréen. Ce dernier qui a été arrêté en mars dernier, a été inculpé par le Parquet début avril pour, notamment, la réception de pots-de-vin d’environ 11 milliards de wons (8,5 millions d'euros), un détournement de fonds de 35 milliards de wons (27 millions d’euros) et d’évasion fiscale à hauteur de 3,1 milliards de wons (2,4 millions d’euros).



Comme on s'y attendait, l’ancien locataire de la Cheongwadae ne s'est pas présenté à l'audience. En effet, l'accusé n'a pas l'obligation de comparaître lors des séances préparatoires au procès, durant lesquelles le tribunal recueillit essentiellement les avis des procureurs et des avocats, identifie les principaux points de désaccord et établit un plan pour examiner les preuves. Le tribunal du district central de Séoul va organiser une nouvelle audience préparatoire au procès de Lee le 10 mai prochain.



Lee Myung-bak a été inculpé par la justice le 9 avril pour un total de seize chefs d'accusation, dont notamment la réception de pots-de-vin, un détournement de fonds, d’évasion fiscale ou encore d’abus de pouvoir. D’abord, l’ex-locataire de la Maison bleue est accusé d'avoir perçu, par l’intermédiaire de ses conseillers, près de 700 millions de wons versés par le NIS, le service national du renseignement, entre avril 2008 et septembre 2011. Il est également suspecté d'avoir forcé Samsung Electronics à payer les frais des procédures judiciaires engagées aux États-Unis par le fabricant de pièces détachées DAS, dont le réel propriétaire serait Lee Myung-bak lui-même. Ces frais, dont le montant s'élève à 5,85 millions de dollars, sont considérés comme un pot-de-vin par les procureurs. L’ancien président aurait empoché des dessous-de-table de la part de plusieurs autres entreprises sud-coréennes. Le montant total de ces malversations est ainsi estimé à plus de 11 milliards de wons.



En outre, les procureurs lui reprochent d'avoir détourné 34,9 milliards de wons des caisses de la société DAS qu'il contrôlait de facto. L'ancien président aurait aussi échappé au paiement de quelque 3,1 milliards de wons d'impôts sur les sociétés. Le Parquet l'accuse par ailleurs d'avoir abusé de son pouvoir en tant que président. Selon les procureurs, il aurait mobilisé des agences gouvernementales pour aider DAS dans un procès intenté pour récupérer les fonds qu’il avait investis dans une société. Enfin, l’ex-un sud-coréen aurait également détourné des documents présidentiels qu'il aurait dû remettre aux Archives nationales de Corée après la fin de son mandat.



Depuis le début de l’affaire, Lee Myung-bak persiste à dire que la procédure judiciaire engagée à son encontre n’est autre qu’un « règlement de compte politique » mené par le camp adverse et continue de rejeter toutes les accusations portées contre lui. Il dit qu’il n’était au courant de rien à propos des versements des présumés dessous-de-table. Il affirme surtout que la société DAS ne lui appartient pas, mais appartient aux actionnaires, dont notamment son frère aîné, Lee Sang-eun. Aussi si l’ancien président de la République et ses avocats parviennent-ils à démontrer qu’il n’est pas le propriétaire de ce fabricant de pièces détachées, le fondement même de plusieurs chefs d’accusation sera remis en cause. Cependant, le Parquet se dit confiant et affirme avoir suffisamment de preuves en sa faveur.