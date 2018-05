La Corée du Nord aurait exprimé son intention de démanteler son arsenal nucléaire et ce de la manière voulue par les Etats-Unis, selon un quotidien japonais. Washington exhorte depuis toujours Pyongyang à détruire ses armes nucléaires de manière « complète, vérifiable et irréversible ».



Le quotidien nippon Asahi Shimbun a indiqué jeudi que le pays communiste avait affiché sa volonté de procéder à la destruction totale de son arsenal nucléaire, en citant des sources spécialisées dans les relations américano-nord-coréennes. Le journal a ajouté qu’il était également prêt à se soumettre à des inspections de ses armes nucléaires et à détruire ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Des membres de l’Agence centrale de renseignement (CIA) ainsi que des spécialistes nucléaires américains, se sont rendus en Corée du Nord fin avril pour une visite d'une semaine, selon le journal. En outre, au cours du sommet historique intercoréen du 27 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait déjà exprimé son intention d'accepter de procéder à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, comme demandé par Washington.



Dans le discours prononcé le 3 mai à l'occasion de son entrée en fonction, le nouveau secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a évoqué la position de Washington au sujet des prochaines négociations sur la question nucléaire nord-coréenne. Selon lui, son pays continuera de faire pression sur le royaume ermite pour qu'il procède « sans délai » à un démantèlement « permanent, vérifiable et irréversible » de son programme nucléaire. Il est à noter qu'il a employé le mot « permanent » à la place de « complet », terme habituellement utilisé par Washington. De plus, l'expression « démantèlement » a remplacé « dénucléarisation ». Le chef de la diplomatie américaine aurait ainsi voulu exprimer d'une façon plus forte et plus explicite l'objectif des Etats-Unis en vue des prochains pourparlers sur le nucléaire. Mike Pompeo a affirmé qu'une opportunité sans précédent pour changer le cours de l'histoire dans la péninsule coréenne s'est présentée et que l'administration américaine ne répétera pas les erreurs du passé. Il a ajouté qu'un mauvais accord nucléaire n'est pas une option.



Dans le passé, la Corée du Nord avait déjà exprimé à plusieurs reprises sa volonté de prendre des mesures nécessaires en vue de sa dénucléarisation. Pourtant, ses déclarations n'avaient jamais été suivies d'actions. Lors des pourparlers à six dans les années 2000, le régime nord-coréen avait informé les autorités compétentes de l'état de ses installations nucléaires et de la quantité de plutonium à usage militaire qu'il possédait. Mais il avait refusé de se soumettre à des inspections et vérifications par des experts internationaux. Cette fois-ci, Pyongyang semble y consentir. Si c'est réellement le cas, des progrès tangibles et significatifs seront réalisés pour la dénucléarisation de la péninsule.



Les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont d'ailleurs détecté des signes indiquant que la Corée du Nord avait entamé les travaux préliminaires pour la fermeture de son site d'essais nucléaires de Punggye-ri. Concrètement, elle a commencé à retirer des câbles de plusieurs tunnels du site. Malgré ces signes positifs, la prudence est toujours de mise, et le processus de dénucléarisation pourrait s'avérer beaucoup plus complexe et délicat que l'on ne le pense. L'administration américaine souhaite réaliser la dénucléarisation de la Corée du Nord avant la fin du mandat présidentiel de Donald Trump, alors que Pyongyang continue de réclamer la garantie de la sécurité de son régime, l'établissement des relations diplomatiques avec les Etats-Unis et la levée des sanctions imposées à son encontre.