Une ambiance de réconciliation s'installe à grands pas entre les deux Corées. Les engagements pris par le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion de leur sommet du 27 avril dernier commencent à être mis en œuvre.



D'abord, le Sud et le Nord se sont mis à enlever les haut-parleurs le long de leur frontière, qui servaient à diffuser des messages de propagande l'un envers l'autre. Mardi, l'armée sud-coréenne a entamé le retrait des équipements de diffusion installés à sa frontière avec le Nord. L'armée nord-coréenne aurait, de son côté aussi, procédé à la même opération selon certaines sources. Dans la « Déclaration de Panmunjom », publiée à l'issue du sommet intercoréen du 27 avril, les deux Corées se sont engagées à cesser, dès le 1er mai, les actes d'hostilité autour de la ligne de démarcation militaire, dont notamment la diffusion de propagande et les lâchers de tracts hostiles, et à enlever les équipements utilisés à ces fins et ce dans le cadre des efforts visant à apaiser les tensions militaires. Les deux pays avaient déjà suspendu la diffusion audio le long de la ligne de la démarcation le 23 avril dans le cadre de la préparation du tête-à-tête entre Moon et Kim.



C'est en 1962 qu'apparaît l'utilisation de cette méthode de guerre psychologique dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord avait commencé à diffuser des messages de propagande en direction du Sud via les haut-parleurs à la frontière intercoréenne. L'année suivante, Séoul s'était mis à utiliser la même méthode. Depuis, la diffusion de la propagande le long du 38e parallèle était tantôt suspendue tantôt reprises au gré de l'évolution des relations entre les deux Corées. Jusqu'à présent, l'armée sud-coréenne avait à sa disposition une quarantaine de haut-parleurs fixes ou mobiles près de la frontière coréenne.



Par ailleurs, le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord a décidé d'aligner le fuseau horaire du pays sur celui de la Corée du Sud en avançant les pendules de 30 minutes à partir du 5 mai. Cette décision, prise conformément à l'entente trouvée entre Moon Jae-in et Kim Jong-un lors de leur dernier sommet, a été annoncée le 30 avril par le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs de la Corée du Nord.



La Corée du Sud, comme le Japon, utilise le fuseau UTC+09, en avance de neuf heures par rapport au temps universel coordonné. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En avril 1908, lorsque le royaume coréen de Joseon avait introduit pour la première fois le système d'horaire standard, c'est le fuseau UTC+08h30 qui avait été adopté. Mais, en 1912, le Japon impérial avait imposé à la Corée son fuseau horaire UTC+09. En 1954, soit neuf ans après la libération de la colonisation japonaise en 1945, la Corée du Sud avait retrouvé son fuseau initial avant de l’abandonner et de réintroduire l’horaire UTC+09 en 1961. Quant à la Corée du Nord, qui utilisait le fuseau UTC+09 comme le Sud, elle était subitement revenue à son fuseau horaire d’avant en août 2015 en retardant ses horloges de 30 minutes. Selon Pyongyang, cette mesure avait pour but de « se débarrasser des vestiges du joug colonial japonais ». Ainsi s’était-il créé un décalage de 30 minutes entre les horaires des deux Corées. Mais grâce à l’accord trouvé le 27 avril, le Sud et le Nord unifient désormais leur fuseau horaire, ce qui permettra aux deux pays d'éviter d’éventuels inconvénients et confusions dus à la différence de fuseaux horaires dans leurs échanges et leurs discussions à venir.