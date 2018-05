La Corée du Sud va prendre des mesures visant à améliorer la transparence de son marché des changes. L’exécutif publiera notamment les détails de ses interventions sur le marché, d'abord tous les six mois pendant une année, puis tous les trois mois. Un plan gouvernemental dans ce sens a été adopté lors de la réunion des ministres en charge de l'économie, tenue ce jeudi sous la présidence du ministre des Finances Kim Dong-yeon, qui est également le vice-Premier ministre à l'économie.



Selon ce plan, les autorités monétaires rendront publics les détails de leurs interventions sur le marché des changes d’abord sur une base semestrielle, mais, au bout d'un an, elles dévoileront ces informations tous les trimestres. Cette publication aura lieu avec un décalage de trois mois, compte tenu du temps nécessaire pour la collecte des données. Ainsi, les interventions de l'Etat sur le marché des devises au second semestre 2018 seront dévoilées à la fin du mois de mars 2019. Les informations sur le premier semestre 2019 seront publiées fin septembre. Ensuite, les données du troisième trimestre 2019 seront disponibles fin décembre de la même année, et ainsi de suite.



Les devises dont on parle ici se réfèrent au dollar américain. Les informations publiées concernent le solde net des transactions, c'est-à-dire la différence entre le montant des achats et celui des ventes de devises effectués par les autorités monétaires au cours d'une période. Ces données seront affichées sur le site de la Banque de Corée : www.bok.or.kr.



Séoul a pris cette décision sur la base de la déclaration commune sur la transparence des politiques de change, adoptée en 2015 par les douze pays signataires de l'accord du partenariat transpacifique (TPP). Parmi eux figurent notamment les Etats-Unis, le Japon, l'Australie ou Singapour.



Si la Corée du Sud n'a pas publié ces données jusqu’à présent, c’est selon elle dans un souci d’efficacité de ses politiques de change. Elle a toutefois reconnu que cela a suscité, chez ses partenaires économiques, des soupçons de dévaluation artificielle de sa monnaie ainsi que des remarques sur un manque de transparence de son marché. En effet, le pays du Matin clair est le seul des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à ne pas publier les détails de ses interventions sur le marché des changes, malgré les demandes répétées en ce sens du Fonds monétaire international (FMI) et de l'administration américaine, comme dans le rapport semestriel du Trésor sur les taux de change publié en avril dernier.



Séoul a finalement estimé qu'il vaudrait mieux dissiper les soupçons et les malentendus en dévoilant ses informations et en montrant ainsi qu'il ne manipule pas les taux de change et ce, d'autant plus que la position de sa monnaie s'est considérablement rehaussée ces dernières années. En effet, le volume d'échanges interbancaires du won est passé de 1,1 milliard de dollars en 1998 à 22,85 milliards l'an dernier. La monnaie sud-coréenne est aujourd'hui l'une des devises émergentes les plus échangées au monde, devançant la lire turque, le rouble russe ou la roupie indienne. Le pays espère également que cette publication d'informations permettra à son marché de devises de gagner en maturité et de promouvoir sa crédibilité sur la scène internationale.