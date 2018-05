Alors que la possibilité d'apporter un soutien économique à la Corée du Nord en contrepartie du démantèlement de son arsenal nucléaire est évoquée par Washington, les milieux économiques sud-coréens, américains et japonais ont commencé à discuter des moyens de coopérer en vue de participer à cet éventuel projet. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a fait savoir que l’administration Trump autoriserait à son secteur privé d'investir en Corée du Nord en cas de démantèlement complet du programme d'armement nucléaire nord-coréen.



La Fédération des industries coréennes (FKI), la Chambre de commerce des Etats-Unis et la Fédération des industries japonaises (FJI) ont conjointement organisé, les 15 et 16 mai à Washington, des réunions sur les stratégies des milieux économiques des trois pays. Des responsables de la Maison blanche ainsi que des dirigeants de filiales américaines de grands groupes y ont assisté pour faire le point sur les mesures économiques prises dans leur pays respectif afin de favoriser la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les participants ont également discuté des moyens de coopération à mettre en place pour normaliser les relations économiques entre les deux Corées et pour restaurer la situation économique du royaume ermite.



Ces réunions interviennent au moment où l'administration américaine parle d'une possible aide économique d'envergure qui s'ajoute à la garantie de sécurité du régime communiste, en contrepartie de l’abandon complet de ses armes atomiques. Washington envisage en effet d'autoriser des investissements privés massifs en cas de dénucléarisation. Les industriels de Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont donc commencé à œuvrer ensemble pour se mettre en phase avec le plan du gouvernement américain.



Lors des interviews accordées le 13 mai aux chaînes de télévision Fox et CBS, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré que, si la Corée du Nord acceptait de démanteler complètement son programme d'armement nucléaire, l'administration Trump permettrait à son secteur privé d'effectuer des investissements massifs dans le pays communiste. Le chef de la diplomatie américaine a précisé que le secteur privé pourrait apporter son aide à la construction du réseau énergétique et au développement des infrastructures en Corée du Nord. Il a également évoqué la possibilité d'assouplir les sanctions contre Pyongyang de manière à permettre l'injection de capitaux américains dans le pays.



Deux jours plus tôt, lors d’une conférence de presse organisée à l'issue de son entretien avec la ministre des Affaires étrangères sud-coréenne Kang Kyung-wha, le secrétaire d'Etat américain a déjà indiqué que Washington était prêt à coopérer pour que la Corée du Nord parvienne au même niveau de prospérité que sa voisine du sud pourvu qu’elle prenne des mesures audacieuses pour procéder rapidement à sa dénucléarisation.



Ainsi, l'administration américaine brandit la carotte face au régime de Kim Jong-un afin de réaliser une dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible » de la péninsule, et ce, avant la fin du mandat présidentiel de Donald Trump. Cette « carotte » se concrétise sous forme d’investissements des industriels américains dans le pays. Reste toutefois à voir comment la situation évoluera, puisque le régime de Kim Jong-un se révolte actuellement contre la feuille de route pour la dénucléarisation de son pays que Washington envisage de mettre en place.