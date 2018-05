Le dépôt des candidatures pour les élections locales et partielles du 13 juin a eu lieu jeudi et vendredi. Le scrutin local permettra d'élire de nouveaux gouverneurs provinciaux, des maires, des recteurs d'académie et des conseillers locaux. Au total 4 028 postes sont en jeu.



Le dépôt des candidatures auprès de la Commission nationale des élections (NEC) s'est déroulé pendant deux jours. Pour être candidat, il faut être de nationalité sud-coréenne, avoir au moins 25 ans et répondre aux conditions d'éligibilité fixées par la loi sur les élections de la fonction publique. En outre, tout postulant à un scrutin local doit être domicilié dans la collectivité locale où il se présente au moins depuis le 15 avril, soit 60 jours avant le dépôt de sa candidature. Les membres d'un parti politique ne peuvent pas se présenter sans étiquette. Le candidat au poste de recteur d'académie, quant à lui, ne doit être affilié à aucun parti politique depuis au moins un an.



Les candidats ayant achevé la procédure d'inscription peuvent officiellement mener une campagne électorale à partir du 31 mai jusqu'au 12 juin à minuit. Durant cette période, ils peuvent utiliser des véhicules pour effectuer des tournées électorales, apposer des affiches sur les murs ou organiser des débats publics. Et même avant, c'est-à-dire, jusqu'au 30 mai, ils peuvent mener leur campagne électorale dans un périmètre limité, ouvrir un local de campagne dans leur circonscription et distribuer leurs cartes de visite.



Le scrutin local du 13 juin vise à élire 17 gouverneurs provinciaux et maires de grande ville, 17 recteurs d’académie, 226 chefs de collectivités locales et plus de 3 000 conseillers généraux, municipaux ou locaux. Le même jour, des élections partielles se tiendront dans 12 circonscriptions dont les députés ont soit démissionné pour se présenter à un scrutin local, soit perdu leurs sièges pour violation de la loi électorale. Ces circonscriptions sont réparties un peu partout sur le territoire sud-coréen : à Séoul et dans la région qui l'entoure, dans les provinces de Gyeongsang, de Jeolla ou encore de Chungcheong. Le vote anticipé aura lieu les 8 et 9 juin, de 6 h à 18 h. Le jour J, le 13 juin, sera férié dans tout le pays, et les bureaux de vote seront ouverts de 6 h à 18 h.



Les élections locales du 13 juin sont les premières au niveau national depuis l'arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in en mai 2017. Son résultat sera considéré comme une sorte de bilan de mi-mandat du gouvernement. En particulier, les élections partielles qui auront lieu en même temps sont vues comme des « mini-élections générales ». Dans les derniers sondages, le parti présidentiel est en avance dans de nombreuses régions, à la faveur de la cote de popularité de Moon Jae-in, alors que l'opposition, scindée en plusieurs formations, a pour l'instant du mal à rebondir. Toutefois, l'évolution de la situation autour des relations intercoréennes pourrait avoir un impact significatif sur l'issue des élections.