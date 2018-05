Après une longue période d’impasse, l'Assemblée nationale a finalement approuvé les propositions de loi portant sur la rallonge budgétaire et sur l'affaire dite « Druking ». Lors de sa séance plénière lundi, les députés ont adopté un texte sur l'additif au budget de l'Etat pour 2018, destiné à relancer l'emploi et à stimuler l'économie régionale, et un autre permettant l'ouverture d'une enquête par un procureur indépendant sur le scandale de manipulation de l'opinion publique en ligne, qui implique un blogueur connu sous le pseudonyme « Druking ».



Ce membre du Minjoo, le parti au pouvoir, avait mené une vaste opération de trucage des commentaires sur Internet afin d'influencer l'opinion publique. Le protagoniste a été arrêté et mis en détention le mois dernier. Après un long bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, les députés ont convenu de mettre en place une équipe d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur cette affaire. Selon le texte adopté lundi, l'Association coréenne des avocats doit d’abord proposer les noms de quatre candidats au poste de procureur indépendant. Ensuite, les groupes parlementaires des trois partis d'opposition recommandent deux d'entre eux au président de la République qui, à son tour, en choisit un.



L'équipe chargée de l'enquête sera composée, outre le procureur indépendant, de trois procureurs spéciaux adjoints, ainsi que de 13 procureurs, 35 enquêteurs et 35 agents de l'Etat. Une fois mise en place, elle disposera de 20 jours pour préparer ses investigations, qu’elle mènera pendant 60 jours maximum. Une durée qui pourra être prolongée de 30 jours. L'enquête devrait démarrer vers la fin juin, après la promulgation de la loi, la nomination du procureur indépendant et la mise sur pied de l'équipe.



Le procureur indépendant aura pour principale mission de déterminer si « Druking » et ses complices ont commencé le trucage des commentaires en ligne avant la présidentielle de mai 2017. L'enquête menée par le Parquet jusqu'à ce jour a déjà révélé qu'ils avaient truqué le nombre de clics « J'aime » sur les commentaires des articles de presse en ligne les 17 et 18 janvier. Ils sont aujourd’hui soupçonnés d'avoir manipulé les commentaires de quelques 90 000 articles entre octobre 2016 et mars 2018. L'équipe d'enquête indépendante devra en outre vérifier l'implication dans cette affaire de Kim Kyung-soo, ex-député du Minjoo et l'un des proches du président Moon Jae-in, ainsi que d’autres hommes politiques. Kim continue de rejeter les soupçons pesant sur lui, mais, selon le Parquet, il aurait rencontré « Druking » à plusieurs reprises avant le scrutin de 2017.



Le Parlement a également approuvé le texte sur un additif budgétaire dont le montant s'élève à 3 830 milliards de wons, l'équivalent de 3 milliards d'euros, soit un montant amputé de 20 milliards de wons par rapport à celui initialement demandé par le gouvernement. Cette enveloppe de crédits supplémentaires est dédiée à promouvoir l'emploi des jeunes et à redresser les régions en crise économique. L'exécutif avait présenté sa proposition de loi sur la rallonge budgétaire le 6 avril en mettant en avant la gravité de la situation de l'emploi et de l'économie dans certaines régions. Mais les partis d'opposition l'avaient rejetée en invoquant l'insuffisance des motifs. Ils y voyaient surtout une action électoraliste de la part du pouvoir en vue des élections locales du 13 juin. Au final, chaque camp a cédé un peu de terrain. Le pouvoir a accepté la nomination d'un procureur indépendant chargé de l'enquête sur l'affaire « Druking », et l'opposition a décidé d'approuver l'additif au budget présenté par le gouvernement.



Dès l'adoption de la loi sur la rallonge par le Parlement, le gouvernement a entamé la procédure pour l’exécution du budget supplémentaire. Lundi, vers 22h, l’exécutif a tenu une séance extraordinaire du conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Lee Nak-yeon pour examiner et approuver son projet d'affectation des crédits supplémentaires destinés à soutenir les zones affectées par une crise économique.



Le gouvernement estime que le budget supplémentaire doit être rapidement exécuté pour produire un meilleur effet, et compte dépenser plus de 70 % des crédits d'ici deux mois. Ainsi, plus de 2 680 000 milliards de wons devraient être débloqués avant la fin juillet.