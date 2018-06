BTS a réalisé ce qu'aucun chanteur ou groupe sud-coréen n'avait jamais fait. Le boys band sud-coréen est arrivé en tête du Billboard 200 avec son dernier album, « Love Yourself : Tear ». Le titre-phare de cet album, « Fake Love », s'est également hissé à la 10e place du Billboard Hot 100.



Le troisième opus de BTS, ou Bangtan Boys, s'est positionné à la première place du classement Billboard 200, selon le palmarès publié le 27 mai sur le site du magazine américain. Il s’agit du classement hebdomadaire des 200 albums les plus populaires aux Etats-Unis. Il est établi sur la base du nombre d'exemplaires d'albums et de titres vendus, ainsi que du nombre d'écoutes en streaming. L'album de BTS est sorti dans les bacs le 18 mai dernier, et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en une semaine.



C'est la première fois qu'un album de k-pop atteint le sommet de ce prestigieux palmarès, et une première en douze ans pour un disque non anglophone. Les albums sortis hors des Etats-Unis, c'est-à-dire en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, sont classés dans la catégorie « world music », ou « musiques du monde ».



En outre, le principal titre de cet opus, « Fake Love » s'est classé à la 10e place du Billboard Hot 100, le classement hebdomadaire des titres, toutes catégories musicales confondues, basé sur les ventes, les écoutes en streaming et le nombre de diffusions en radio. BTS est le premier groupe de k-pop à entrer dans le top 10 de ce classement. En 2012, le chanteur Psy était devenu le premier artiste sud-coréen à atteindre le top 10 en se classant à la deuxième place avec son tube « Gangnam style ».



Les sept garçons de Bangtan Boys ont fait leurs débuts en 2013. Leur musique dépasse les frontières, avec leurs chorégraphies minutieusement travaillées et un excellent sens du spectacle, autant d'atouts qui ont fait de ce groupe un phénomène mondial. Leur stratégie de communication focalisée sur l'utilisation des réseaux sociaux et des émissions sur Internet a grandement contribué à leur succès. Les paroles en coréen sont traduites quasiment en temps réel dans de nombreuses langues via les réseaux sociaux.



Les sept précédents albums de BTS, six en coréen et un en japonais, ont tous fait leur entrée dans le Billboard 200. Le succès continu du groupe montre que la k-pop s'exporte toujours bien dans le monde entier et qu'elle a un avenir prometteur.