Le Parlement a approuvé lundi le projet de loi révisé sur le salaire minimum. Le texte prévoit d'intégrer une partie des primes et des avantages accordés par l'employeur dans le calcul du salaire minimum. Le vote de la nouvelle loi a provoqué de vives réactions, non seulement parmi les syndicats mais aussi dans les milieux politiques.



La révision en question a été adoptée en séance plénière par 160 voix pour, 24 contre et 14 abstentions sur 198 députés présents. Conséquence : à partir de l'année prochaine, les primes régulières et les avantages tels que l'indemnité de repas dépassant respectivement 25 % et 7 % du salaire minimum légal seront considérés comme faisant partie du salaire fixe et entreront en ligne de compte dans le calcul du salaire garanti.



Le SMIC horaire en vigueur en Corée du Sud est de 7 530 wons. Pour un employé qui effectue 209 heures de travail par mois, le salaire mensuel minimum est donc d'environ 1 570 000 wons, l'équivalent de 1 450 euros. Dans ce cas, les primes et les avantages dépassant respectivement 390 000 wons et 110 000 wons par mois seront pris en compte pour le calcul du salaire de base. Supposons que ce travailleur, dont le salaire mensuel correspond au salaire minimum, bénéficie en plus de 9 420 000 wons de primes annuelles. En divisant ces primes par 12, on obtient une mensualité de 785 000 wons. Si on déduit de ce montant 25 % du salaire minimum, soit 390 000 wons, cela fait 395 000 wons. Dans le calcul du salaire minimum, ce dernier montant s'ajoute à son salaire de base, pour un total de 1 965 000 wons par mois. Ainsi, selon cette méthode de calcul, l’employé perçoit un salaire largement supérieur au salaire minimum légal et, en cas de prochaine revalorisation du salaire minimum, son salaire ne sera pas automatiquement revu à la hausse.



Cette disposition révisée a été motivée par la nécessité de corriger les incohérences dues à la part trop importante des primes par rapport au salaire de base en Corée du Sud. En effet, les salariés de certains secteurs d'activité tirent profit des revalorisations du salaire minimum alors qu'ils touchent déjà des émoluments élevés grâce à des primes importantes.



La commission parlementaire de l'environnement et du travail et le gouvernement affirment que la nouvelle loi ne devrait pas avoir d'impact sur les salariés qui gagnent moins de 25 millions de wons par an, étant donné qu'un travailleur touchant un salaire de base de 1 570 000 wons, correspondant au salaire minimum, des primes mensuelles de 390 000 wons et des avantages de 110 000 wons, gagne au total 24,84 millions de wons sur une année. Cependant, les syndicats estiment que trois salariés sur dix ayant une rémunération annuelle inférieure à 25 millions de wons devraient être pénalisés par cet élargissement des composantes du salaire minimum.



De leur côté, les petits autoentrepreneurs et les PME ne sont pas satisfaits non plus. Car les salariés occupant un emploi à temps partiel ou de courte durée ne sont pas affectés par cette révision. Les hausses du salaire minimum légal ne peuvent donc qu'accroître le coût de la main-d’œuvre qu'ils doivent supporter. En Corée du Sud, le SMIC horaire a augmenté de 16,4 % cette année, et le gouvernement s'est engagé à le porter à 10 000 wons en 2020.



La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération nationale de syndicats coréens (FKTU), les deux centrales syndicales du pays, ont réagi violemment à l’adoption de ce projet de révision en engageant une lutte contre le gouvernement. Elles ont décidé de boycotter le dialogue tripartite entre l’exécutif, le patronat et le syndicat. En outre, le chef de la commission parlementaire de l'environnement et du travail, un député du parti au pouvoir Minjoo, a démissionné de son poste en signe de protestation. Le Parti de la Justice, une formation de gauche minoritaire, a demandé au président Moon Jae-in d'exercer son droit de veto pour faire opposition à la nouvelle législation. Il semble désormais difficile de conclure les négociations trilatérales visant à fixer le salaire minimum pour 2019 dans le délai fixé, soit le 29 juin prochain.