Bénéfique ou maléfique ? La hausse du Smic continue de diviser les experts au pays du Matin clair. Récemment, le Korea Development Institute (KDI) a été le premier parmi les instituts gouvernementaux à proposer de modifier le rythme d’application du dispositif. La Maison bleue évite d’évoquer directement cette question, et Kim Dong-yon, ministre des Finances et vice-Premier ministre à l’économie, a estimé pour sa part que si divers avis pouvaient être donnés, il n’était pas souhaitable de se montrer hésitant sur le sujet.

Les analyses divergentes alimentent le débat. Le 13 mai dernier, le conseiller politique présidentiel, Jang Ha-seong, a fait part de son point de vue. Pour lui, mis à part le secteur de la restauration, la baisse des recrutements due à la revalorisation du salaire minimum serait inexistante. Mais le lendemain même, Kim Dong-yon l’a contredit. L’expérience et l’intuition nous apprennent, selon lui, que l’augmentation du salaire de base affecte l’emploi et les revenus. Enfin, le président de la République a déclaré que « porter le montant horaire jusqu’à 10 000 wons d’ici à 2020 n’est pas forcément définitif ». Et d’ajouter que « la politique pourrait changer si la situation n’est pas favorable ». Ce qui laisse entendre que le rythme de la hausse du Smic serait susceptible de ralentir.

La controverse divise également les instituts publics. Le Korea Labor Institute (KLI), tout d’abord, voit le beau côté de la nouvelle mesure. Il a examiné le rapport publié par le Kostat sur les revenus des foyers pour arriver à sa conclusion : au cours du premier trimestre de l’année, la hausse des revenus a été plus prononcée chez les personnes économiquement faibles que chez les riches. Ce compte-rendu a conduit le chef de l’Etat à estimer que la nouvelle loi avait des effets positifs à 90 %. Ce qui a suscité de vives réactions. Les statistiques seraient trompeuses, laissant de côté les chômeurs créés par le Smic revalorisé.

De son côté, le KDI s’est inquiété des effets contraires. Si l’on en croit ses pronostics, une hausse annuelle de 15 % du montant horaire entraînerait une réduction de 96 000 postes en 2019 et 144 000 en 2020, si l’on ne tient pas compte des fonds gouvernementaux destinés à stabiliser l’emploi. C’est d’ailleurs ce versement à hauteur de 3 000 milliards de wons, l’équivalent de 2,4 milliards d’euros, qui aurait compensé les pertes sur la période étudiée. Autres préoccupations évoquées : le recul du travail pénaliserait d’abord les travailleurs peu qualifiés. De plus, les 30 % des plus bas revenus verraient leur niveau de salaire uniformisé, effaçant ainsi les différences en termes de carrière et d’ancienneté.

Quoi qu’il en soit, l’enjeu est de taille pour l’administration Moon Jae-in, d’autant plus que la polémique risque de saper les socles du paradigme qu’elle met en avant : une « croissance portée par les revenus ». Ainsi, l’exécutif souligne les bons points de la nouvelle loi alors que ses opposants mettent l’accent sur les facteurs de risque, sans céder un pouce de terrain. Et les chiffres sont parlants pour ces derniers : l’écart de revenus entre les 20 % du haut et du bas de l’échelle ne s’est jamais autant creusé qu’au cours des trois premiers mois de l’année. Ce ne serait donc pas tout de tenir la promesse sur le montant du Smic horaire, il faudrait apporter des soutiens mieux adaptés aux PME, confrontés à la hausse du coût de la main-d’œuvre, comme aux salariés précaires, voire aux éventuels chômeurs.