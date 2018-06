Après tant de spéculations, on connaît enfin la date, l’heure et le lieu du rendez-vous historique. Kim Jong-un et Donald Trump se rencontreront le 12 juin à 9h, heure de Singapour, à l’hôtel Capella situé sur l’île de Sentosa. Une annonce qui nous laisse entrevoir des progrès considérables dans les discussions préparatoires entre Pyongyang et Washington.

C’est mardi que la Maison blanche a dévoilé le fameux lieu du sommet. L’heure avait été annoncée la veille par sa porte-parole Sarah Sanders. D’un autre côté, la petite île a été déclarée « zone spéciale d’événement » entre les 10 et 14 juin, tout comme le pont la reliant au territoire principal de la cité-Etat ainsi que ses alentours. Les autorités singapouriennes avaient déjà pris la même mesure autour de l’hôtel Shangri-La. Quant au parc à thème Universal Studios, situé près de l’établissement de luxe où s’entretiendront les deux leaders, il a été désigné comme « zone spéciale » et sera accompagné d’un important dispositif de sécurité.

La logique qui sous-tend ce choix est évidemment la sécurité. La question de l’escorte de leur dirigeant a dû être considérée comme la priorité absolue par les Etats-Unis comme par la Corée du Nord, et cette dernière y aurait été particulièrement attentive. Il s’agit du trajet le plus long pour Kim Jong-un depuis sa prise de pouvoir.

En ce sens, l’île de Sentosa réunit les conditions idéales. Ce territoire de près de 5 km² n’est relié au continent que par un seul pont d’environ 700 m, des téléphériques et un monorail. D’où son accès très facile à contrôler. Qui plus est, il faut parcourir une route en zigzag de 250 m pour arriver à l’hôtel choisi pour le tête-à-tête, dont la vue est bloquée par de grands arbres qui l’entourent. Enfin, la mer dans les environs fait aussi partie de la zone spécialement sécurisée pour les pourparlers, ce qui isole complètement cette partie du reste du monde.

L’île en question est aujourd’hui parmi les destinations touristiques les plus luxueuses sur Terre. Pour jeter un bref coup d’œil sur son passé, elle aurait jadis servi de caverne aux pirates, et devait accueillir une base militaire britannique sous le joug colonial.

Maintenant que le lieu et l’heure des pourparlers ont été confirmés, tous les yeux sont rivés sur les programmes concrets. Selon l’expression de la porte-parole de la Maison blanche, la rencontre du 12 juin constitue une « première » discussion. Et le président américain a qualifié le sommet à Singapour de « processus ». « Je n’ai jamais dit, a-t-il ajouté, que les négociations s’effectueraient en une fois, ou que nous les bouclerions d’un seul coup ».

Le milliardaire américain et le jeune leader nord-coréen pourraient se promener de part et d’autre de la station, à l’instar de Moon Jae-in et Kim Jong-un lors du sommet intercoréen du 27 avril dernier. Ce geste de bonne foi avait permis aux deux dirigeants d’établir une confiance mutuelle. L’idée d’un « sommet du burger » pourrait également devenir réalité. Rappelons que durant sa campagne électorale, Donald Trump avait déclaré : « On devrait manger des hamburgers autour d’une table de conférence, et on devrait négocier de meilleurs accords nucléaires ». Ces éventuelles surprises mises à part, les pourparlers devraient se dérouler en deux étapes : un tête-à-tête entre les deux hommes dans la matinée, et des discussions élargies dans l’après-midi. Trump et Kim pourraient aussi s’asseoir à la même table pour un déjeuner.