Le Minjoo, le parti au pouvoir, a remporté une victoire sans précédent aux élections locales du 13 juin, ainsi qu'aux élections législatives partielles organisées le même jour. Le gouvernement de Moon Jae-in s’est désormais doté de tous les leviers nécessaires pour la conduite des affaires de l'Etat.



Plusieurs sondages réalisés avant les élections donnaient déjà vainqueur le Minjoo. Les résultats sont donc sans surprise. Parmi les 17 postes de gouverneur de province et de maire de grande ville, 14 ont été gagnés par le parti de centre-gauche. Quant au Parti Liberté Corée (PLC), la principale force d'opposition, il n’a décroché que deux postes, tous dans ses bastions traditionnels. Le siège de gouverneur de Jeju a, lui, été remporté par un candidat indépendant.



Le parti présidentiel est sorti vainqueur dans l'ensemble de la région métropolitaine de la capitale : à Séoul, à Incheon et dans la province de Gyeonggi. Il a en outre conquis des fiefs adverses où il n'avait jamais gagné auparavant, à savoir Busan, Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud. Le parti au pouvoir a également raflé plus de 150 des 226 postes de chef de collectivités locales, contre une cinquantaine pour le PLC. A Séoul, il s'est imposé dans tous les arrondissements sauf un, celui de Seocho. Et à l'issue des élections législatives partielles qui se sont déroulées en même temps dans 12 circonscriptions, la formation de Moon Jae-in a obtenu 11 sièges parlementaires, contre un seul pour le premier parti conservateur.



Les résultats de ces élections locales et législatives partielles témoignent du soutien des électeurs sud-coréens au gouvernement en place. La campagne électorale a été dominée par les événements liés à la situation de la péninsule, dont notamment le sommet historique entre les deux Corées et la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, ce qui a joué en faveur du parti au pouvoir. En outre, le président Moon, arrivé au pouvoir en mai 2017 suite à la destitution de Park Geun-hye, jouit d'une immense cote de popularité dans le pays. En face, les partis d'opposition ont appelé les électeurs à leur apporter le soutien leur permettant de jouer le rôle de contrepoids, et également à sanctionner l'échec de la politique du gouvernement en matière d'économie. Mais leurs arguments n'ont pas pesé suffisamment pour bouleverser la donne électorale.



Grâce à sa victoire écrasante, le Minjoo voit sa sphère d'influence élargie. Moon Jae-in pourra désormais mettre en œuvre avec confiance ses politiques liées aux relations intercoréennes, à l'emploi et à la vie quotidienne de la population. En revanche, les principales formations de l’opposition, à savoir le PLC, le Bareun-Avenir et le Parti pour la démocratie et pour la paix, risquent de connaître des querelles internes au sujet de la responsabilité de leur défaite cuisante. Surtout, la survie même des deux dernières formations est désormais menacée. La carrière politique de certains perdants est également en péril. C'est le cas notamment d'Ahn Cheol-soo, candidat du Bareun-Avenir, arrivé à la troisième position dans la course pour la mairie de Séoul, et de Hong Joon-pyo, le patron du PLC, qui a choisi de démissionner de son poste le lendemain des élections.