Après la rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, les milieux économiques et industriels sud-coréens se félicitent de l’issue de ce sommet qui, selon eux, constitueront une aubaine pour l'économie sud-coréenne. Le 12 juin, les principales associations d’hommes d'affaires et d’industriels du pays ont publié des communiqués pour afficher leurs attentes et leurs espoirs. Notamment, les entreprises implantées dans la zone industrielle conjointe de Gaesong, située au nord de la frontière intercoréenne, ont exprimé leur souhait de voir au plus vite la réouverture du site, fermé depuis plus de deux ans.



L’accord signé par les deux dirigeants à l’issue de leur tête-à-tête à Singapour ne comporte en réalité aucun volet économique. S’ils ont confirmé leur accord de principe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et sur la garantie de sécurité du régime nord-coréen, ils ne sont pas entrés en détail sur les moyens à employer pour y parvenir. Des discussions sur les mesures concrètes à prendre en vue de la dénucléarisation et les récompenses à consentir au régime communiste doivent désormais être engagées entre les deux pays. Les acteurs économiques et industriels de la Corée du Sud attendent beaucoup de ces discussions qui devraient forcément porter sur l'assouplissement ou la levée des sanctions décrétées à l’encontre de Pyongyang et sur la coopération économique avec le régime.



Peu après le sommet historique, les principales associations industrielles et économiques sud-coréennes ont publié des communiqués, dans lesquels elles ont salué la rencontre dans la cité-Etat et manifesté leur espoir de bénéficier des retombées économiques positives du processus de dénucléarisation de la péninsule. La Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI) a d’abord espéré que l'accord auquel Washington et Pyongyang sont parvenus sera mis en œuvre sans heurt. Elle s'est ensuite engagée à « participer pleinement à la préparation d'une nouvelle ère de coopération économique » intercoréenne. La Fédération des employeurs de Corée (KEF) a estimé que le sommet du 12 juin permettra d' « instaurer un cadre pour la paix durable dans la péninsule » et de « dynamiser les échanges économiques non seulement entre les deux Corées et entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, mais aussi entre les pays de l'Asie du Nord-est, donnant ainsi un nouvel élan à l'économie de la région pacifique ». La KEF a en outre souligné que « la réduction des risques géopolitiques dans la péninsule et l'amélioration de la fiabilité des entreprises sud-coréennes pourraient rehausser la confiance des consommateurs et des investisseurs, et contribuer à la croissance économique du pays ». La Fédération des industriels coréens (FKI) a, pour sa part, estimé que « l'ère d'un espoir audacieux pour la paix, la prospérité et le respect mutuel s'ouvrira bientôt », avant de promettre de jouer tout son rôle dans la mise en œuvre des mesures de suivi du sommet Trump-Kim. Quant à l’Association coréenne pour le commerce extérieur (KITA), elle a affirmé son souhait de voir se développer conjointement les échanges intercoréens et le commerce extérieur de la Corée du Nord, pour que la péninsule devienne une plateforme du commerce mondial.



Les entreprises se sont également montrées pleines d'espoir. Elles se félicitent de la détente qui s'est amorcée dans la région au moment où l'économie sud-coréenne se trouve particulièrement fragilisée. Elles comptent aujourd'hui sur une redynamisation de l'activité économique du pays et sur un retour des investissements directs étrangers. Surtout, les compagnies ayant opéré des usines à Gaesong espèrent une rapide réouverture du site, fermé en février 2016 par Séoul en réponse aux essais nucléaires et balistiques du régime nord-coréen.



Mais, pour certains, la prudence est encore de mise, vu la volatilité qui caractérise la situation dans la péninsule. De plus, le niveau industriel actuel du Nord permettrait difficilement un développement conjoint des entreprises des deux pays, et la coopération économique intercoréenne pourrait se limiter au niveau gouvernemental pendant assez longtemps.