Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés le 12 juin, à Singapour, pour un sommet historique. En début d’après-midi, le président américain et le leader nord-coréen ont signé un communiqué commun dans lequel ce dernier s’est engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule. La Corée du Nord et les Etats-Unis ont ainsi fait un premier pas vers la fin des hostilités qui durent depuis près de 70 ans, l'instauration d'une confiance mutuelle et l'établissement d'une paix durable dans la péninsule.



Les deux hommes sont tous deux arrivés deux jours plus tôt dans le cité-Etat, le 10 juin, pour se retrouver mardi à 9h du matin à l’hôtel Capella, situé sur l'île de Sentosa. Ils se sont entretenus d'abord en tête-à-tête en présence seulement de leurs interprètes respectifs, avant d’élargir la réunion à leurs principaux conseillers. Ils ont ensuite participé à un déjeuner de travail puis ont conclu un accord commun vers 13h40. Le contenu du document a été dévoilé par le président américain lors d'une conférence de presse vers 16h. Les deux dirigeants sont repartis le soir même pour leur pays respectif.



Le texte comporte quatre points, à savoir l'établissement d'une nouvelle relation entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, la construction d'un régime de paix sur la péninsule coréenne, la réaffirmation de la déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018 ainsi qu’une dénucléarisation complète de la péninsule, et enfin le rapatriement des prisonniers de guerre et des dépouilles de soldats portés disparus au combat. Les deux pays ont ainsi chacun obtenu certaines avancées à l'issue de ce sommet. Kim s'est engagé à une dénucléarisation de son pays et Trump a, pour sa part, promis de garantir la sécurité du régime.



Pourtant, dans leur accord, les deux dirigeants se sont contentés de mentionner un démantèlement « complet » de l’arsenal nucléaire nord-coréen, au lieu d’utiliser la formule habituelle de Washington, à savoir une dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible ». Sur ce point, le locataire de la Maison blanche a affirmé que la Corée du Nord avait promis de démanteler un site d'essais de moteurs de missiles. Kim et Trump ont convenu d'organiser dans les meilleurs délais des négociations entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et les hauts responsables du régime nord-coréen en vue de la mise en œuvre des termes de l'accord. Les modalités et le calendrier de la dénucléarisation devraient être discutés lors de ces réunions.



Par ailleurs, le numéro un américain a annoncé son intention de suspendre les exercices militaires conjoints avec l'armée sud-coréenne pendant que Pyongyang laisse ouverte la porte de dialogue. Il a aussi fait savoir que le leader nord-coréen avait accepté son invitation à se rendre à Washington, et que lui-même visiterait Pyongyang à un moment approprié.



Il est à noter que certains observateurs jugent insuffisants les résultats de ce sommet, en invoquant le manque de détails sur l'agenda du démantèlement nucléaire et la suppression des termes « vérifiable » et « irréversible » caractérisant la dénucléarisation. Pourtant, la rencontre entre les deux hommes revêt en soi une signification particulière dans la mesure où elle marque le début du dégel dans la péninsule coréenne, dernier îlot de la guerre froide dans le monde. Les chefs des deux pays ennemis se sont réunis en tête-à-tête pour la première fois et ont décidé d'établir une nouvelle relation bilatérale, mettant fin à quelques 70 ans d'hostilités. Trump a affirmé que le sommet nord-coréano-américain ne serait pas un simple événement ponctuel mais ferait partie d'un long processus. Au cours de ce processus, la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée et l'établissement d'un régime de paix dans la péninsule pourraient intervenir, et la Corée du Sud aura tout son rôle à jouer dans ces démarches.