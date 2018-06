Le président de la République a demandé à son gouvernement de faire un état des lieux de la situation des réfugiés yéménites à Jeju, une île située au sud-ouest de la péninsule coréenne. C'est ce qu'a fait savoir mercredi la Cheongwadae. Récemment, une pétition a été lancée sur le site de la Maison bleue contre l'arrivée massive de ces migrants sur ce territoire. Elle a recueilli plus de 200 000 signatures.



En effet, l’augmentation rapide du nombre de réfugiés, notamment d’origine yéménite, sur l’île touristique est devenue un sujet de préoccupation pour une partie de la population locale. Le nombre d'étrangers ayant déposé une demande d'asile auprès du bureau d'immigration de Jeju entre janvier et mai cette année s'est élevé à 948 personnes, contre 31 sur l'ensemble de l'année 2017. Entre le 1er janvier et le 15 juin dernier, un total de 561 migrants yéménites sont arrivés, et 549 d'entre eux ont demandé l’asile. Si l'île méridionale est devenue une des destinations favorites pour cette population, c'est parce qu'elle permet une entrée sans visa pour un séjour de moins de 30 jours. Depuis mars 2015, le Yémen est en proie à une guerre civile entre les rebelles houthis et l'armée gouvernementale, soutenue par les forces alliées de l'Arabie saoudite. Jusqu'à présent, le conflit a fait plus de 10 000 victimes et quelque 2 millions de réfugiés. Parmi ces derniers, certains se sont dirigés vers la Malaisie, où ils peuvent séjourner jusqu'à trois mois sans visa. A l'expiration de ce délai, ils se sont rués vers Jeju, qui permet également une entrée sans visa pendant un mois.



Alors que le nombre de réfugiés sur l’île poursuivait sa hausse, des rumeurs ont commencé à circuler, renforçant l’hostilité à leur égard : Séoul aurait promis de leur verser 1 380 000 wons (un peu plus de 1 000 euros) d'allocations par mois ; il leur fournirait des logements et apporterait un soutien à leur démarche de recherche d'emploi ; enfin, certains de ces arrivants seraient des faux réfugiés. Toutes les rumeurs se sont avérées fausses, hormis le soutien à l'emploi.



Malgré cela, l’opposition des habitants à l’accueil de ces migrants n'a cessé de croître, au point qu'une pétition lancée le 13 juin sur le site de la Cheongwadae a obtenu plus 200 000 signatures en cinq jours. Face à ce bouillonnement, le président Moon Jae-in a jugé nécessaire de faire la lumière sur la situation des Yéménites à Jeju. De même, le 1er juin, les autorités d'immigration sud-coréennes ont rayé le Yémen de la liste des pays bénéficiant du régime d'exemption de visa, invoquant le risque d'abus.



Les associations de défense des réfugiés et des droits de l'Homme estiment toutefois que la politique d'accueil des réfugiés de Séoul laisse à désirer. Selon les statistiques du Centre pour les droits des réfugiés « NANCEN », 38 168 personnes au total ont déposé une demande d'asile aux autorités sud-coréennes depuis 1993, l'année où le dispositif d'accueil des réfugiés a été mis en place dans le pays. Mais seules 825 d'entre elles ont abouti, soit à peine 2 %. Le centre dénonce également l'insuffisance des effectifs chargés d'examiner les demandes. En 2017, 38 agents seulement devaient traiter les dossiers de 9 942 requérants. Il faut attendre sept mois en moyenne pour être informé du résultat du premier examen.



La crise des migrants yéménites à Jeju apparaît aujourd'hui comme le banc d'essai de la politique sud-coréenne en matière de réfugiés. Au lieu de multiplier des solutions à la petite semaine comme des soutiens ponctuels aux migrants, il est donc temps de revoir en profondeur l'ensemble du dispositif.