Le dirigeant nord-coréen a effectué les 19 et 20 juin une visite en Chine. A cette occasion, Kim Jong-un s'est entretenu à deux reprises avec le président chinois Xi Jinping, démontrant ainsi la solidité des relations entre leurs pays. La Maison bleue, la présidence sud-coréenne, a salué cette rencontre qui constitue « un pas en avant vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne ». Elle a également estimé que Pékin pourrait jouer un rôle positif dans le processus de dénucléarisation.



La visite de Kim III en Chine est la troisième en moins de trois mois, et intervient une semaine après son sommet avec le président américain à Singapour. Arrivé à Pékin mardi, le jeune dirigeant a été accueilli par Xi au Palais du peuple, où il a pu livrer un compte-rendu de sa rencontre avec Donald Trump. Les deux hommes ont également discuté des suites à donner à ce sommet. Le lendemain, ils se sont entretenus de nouveau lors du déjeuner organisée en présence de leurs épouses. Le numéro un chinois a estimé que les trois visites du dirigeant nord-coréen dans l'empire du Milieu avaient permis d'ouvrir une nouvelle page de l'Histoire dans les échanges de haut niveau entre leurs pays. Il s'est réjoui du nouveau dynamisme que connaissent leurs relations d'amitié et de coopération. Xi Jinping a souligné qu'un bel avenir de paix, de stabilité, de développement et de prospérité s'ouvrirait dans la péninsule coréenne et la région grâce aux efforts conjoints de la Corée du Nord, de la Chine ainsi que d'autres pays concernés. De son côté, Kim Jong-un s'est engagé à déployer tous ses efforts pour rehausser les relations bilatérales à un nouveau palier. Il a aussi exprimé son souhait de devenir un garant de la paix dans la région et dans le monde.



Les relations entre la Corée du Nord et la Chine sont désormais engagées sur une nouvelle voie. La visite de l'homme fort de Pyongyang dans la capitale chinoise du 25 au 28 mars avait amorcé le réchauffement des relations bilatérales, qui s'étaient détériorées depuis la participation de Pékin aux sanctions internationales contre son allié traditionnel. Son premier voyage dans l'empire du Milieu intervenait alors que le Nord venait de décider de tenir un sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in et poursuivait des contacts avec les Etats-Unis en vue d'une rencontre avec Donald Trump. Quarante jours après ce premier rendez-vous avec Xi, Kim s'est de nouveau rendu en Chine pour un deuxième sommet. Et enfin, une semaine seulement après sa rencontre historique avec le président américain, il a retrouvé son homologue chinois pour la troisième fois.



Avant d'entamer de véritables négociations avec Washington sur le processus de dénucléarisation, Pyongyang aurait voulu s'assurer un solide soutien de son allié unique. Pour Pékin, le rôle de protecteur du régime lui permettrait de devenir un acteur de premier plan dans l'évolution de la situation sur la péninsule. Ainsi, les deux pays pourraient y trouver leur compte.



A noter également que Kim Jong-un était accompagné d'une forte délégation incluant plusieurs hauts responsables économiques du régime. Ce qui laisse entrevoir l'intention du Nord de renforcer sa coopération économique avec la Chine et d'accélérer la levée ou l'assouplissement des sanctions dont il fait l'objet.