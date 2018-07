La Corée du Sud a créé la surprise en battant le numéro un mondial, l'Allemagne, sur le score de 2 à 0 lors de son dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde de football en Russie. Malgré cette victoire, le pays du Matin clair est éliminé de la Coupe du monde, tout comme son adversaire allemand.



Lors de leur dernier match du groupe F au Mondial 2018, qui s'est déroulé le 27 juin au stade de Kazan, les « guerriers de Taegeuk » se sont montrés plus que jamais solides face aux champions du monde en titre. L'enjeu de cette rencontre était de taille pour les deux équipes. La Corée du Sud, qui avait déjà essuyé deux défaites consécutives face à la Suède et au Mexique, voulait à tout prix gagner pour sauver la face. Et aussi pour saisir sa chance, bien que minime, de se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre les Allemands avec au moins deux buts d'écart, et des Mexicains contre les Suédois. Quant à l'Allemagne, battue par le Mexique lors de son premier match, elle avait besoin de gagner contre la Corée du Sud pour passer au tour suivant. Certes, un match nul lui suffisait si le Mexique l'emportait contre la Suède. Mais, en tant que tenants du titre mondial, les Allemands voulaient faire mieux que d'arracher une qualification sur le fil.



Au final, la performance de la Mannschaft n'était pas tout à fait au rendez-vous. Plusieurs joueurs clés avaient déclaré forfait en raison de blessures. Le jeu de ses attaquants souffrait d’un manque d'entrain. Les hommes de Shin Tae-yong était quant à eux sous le feu des critiques de leurs supporters après leur défaite face à la Suède 1 à 0 lors de son premier match. Mais, pour sa rencontre avec l'équipe mexicaine, la sélection sud-coréenne s'est retroussé les manches et a renoué avec une combativité certaine, bien qu'elle se soit inclinée sur le score de 2 à 1.



Mercredi, les Allemands se sont montrés agressifs et ont dominé au niveau de la possession de balle. Mais les sud-Coréens se sont illustrés par leur ténacité et leur solidité. De plus, le gardien Cho Hyun-woo a fait preuve d'une capacité de concentration remarquable et a effectué plusieurs arrêts décisifs. Le match très disputé n’a débouché sur aucun but au cours du temps réglementaire. C’est dans les arrêts de jeu que la Corée du Sud a inscrit deux buts d'affilée. Le premier but, marqué par Kim Young-gwon, a initialement été annulé pour hors-jeu avant d'être validé suite à l’arbitrage vidéo. Son Heung-min, qui avait déjà marqué un but face au Mexique, a été l’auteur de l’autre but, inscrit pendant que le gardien allemand désertait sa cage. Le match Corée du Sud-Allemagne s'est ainsi terminé sur le score de 2 à 0.



Cependant, en raison de la victoire de la Suède face au Mexique dans l’autre match du même groupe, l'équipe sud-coréenne n'a pas réussi à passer en huitièmes de finale. Pourtant, sa victoire qui a provoqué l'élimination des champions en titre dès le premier tour n'en est pas moins un exploit historique. Dans le groupe F, la Suède et le Mexique passent au tour suivant. La Coupe du monde de football 2018 qui s'est ouverte le 14 juin dernier se déroulera jusqu'au 15 juillet.