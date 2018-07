Le président de la République a procédé mardi à un mini-remaniement de son cabinet. Il a nommé Yoon Jong-won au poste de premier secrétaire à l'économie et Jung Tae-ho à celui de premier secrétaire à l'emploi. Parmi les membres de l'équipe économique de Moon Jae-in, seul Jang Ha-sung a été reconduit à son poste de conseiller aux affaires politiques.



Yoon Jong-won est considéré par beaucoup comme un bureaucrate économique chevronné. Après avoir servi au ministère de la Planification et des Finances, puis au Fonds monétaire international (FMI), il a été ambassadeur sud-coréen auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Jung Tae-ho, quant à lui, a travaillé au sein du gouvernement de Roh Moo-hyun en tant que secrétaire présidentiel aux affaires politiques et porte-parole, entre autres, avant d'occuper le poste de secrétaire pour la planification politique dans l'administration actuelle.



Cette annonce a été faite par le secrétaire général à la présidence, Im Jong-seok. Outre les deux postes économiques, le premier secrétaire aux affaires sociales a également été remplacé. Lee Yong-sun, responsable d'une antenne régionale du Minjoo, le parti au pouvoir, occupe désormais ce poste. Par ailleurs, un comité spécial pour la croissance tirée par les revenus a été créé au sein de la commission présidentielle de la planification politique. Le premier secrétaire à l'économie sortant, Hong Jang-pyo, prendra les rênes de ce nouveau comité.



Il s'agit du premier remaniement du cabinet présidentiel depuis l'arrivée au pouvoir de Moon en mai 2017. Le remplacement des secrétaires chargés de l’économie est considéré par certains comme une sanction prise par le chef de l’Etat contre l'échec des actions mises en œuvre par son équipe. Pourtant, la Cheongwadae réfute cette interprétation. Le secrétaire général de la Maison bleue, Im Jong-seok, a affirmé que ce changement visait à accélérer les efforts déployés en faveur de la croissance tirée par les revenus et de la croissance innovante pour produire des résultats tangibles pour la population. Il a ajouté que la première année du quinquennat avait surtout servi à fixer l'orientation politique du gouvernement, et qu'il n'était donc pas question de sanctionner les actions menées pendant cette période.



Toutefois, à travers ces remplacements, Moon a en quelque sorte admis les critiques portées à l'égard des politiques économiques de son gouvernement, tout en montrant en même temps sa volonté de relancer l'économie du pays. En effet, les premières mesures prises par son administration sont loin de faire l'unanimité. C’est notamment le cas de la revalorisation du salaire minimum. Cette mesure, trop radicale aux yeux de certains, a en effet conduit à une diminution de l'emploi chez les bas revenus et à un alourdissement des charges pesant sur les petits entrepreneurs indépendants. Ce qui est contraire aux attentes du gouvernement, qui espérait rehausser le niveau des revenus de la classe populaire, encourager la consommation et relancer la conjoncture économique.



Face à ce constat, l'opposition a réclamé un changement de l'équipe économique du président et une réorientation de la politique économique du gouvernement. Par ce mini-remaniement, le chef de l’Etat a répondu à cette demande. Pourtant, la reconduction de Jang Ha-sung au poste de conseiller aux affaires politiques laisse entrevoir une certaine continuité dans la politique économique du chef de l’Etat. Mais le nouveau premier secrétaire à l’économie Yoon Jong-won devrait également apporter son expertise de longue date.