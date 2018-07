Les deux Corées se sont rencontrées pour discuter de la coopération dans le domaine forestier. Lors de leur réunion mercredi à la Maison de la paix de Panmunjom, les deux parties ont convenu d'organiser une visite de la délégation sud-coréenne au Nord à la mi-juillet en vue de coopérer notamment pour la protection des forêts contre les fléaux et les insectes nuisibles. Le rapprochement pourrait avoir lieu d'autant plus rapidement qu'il s'agit d'un domaine peu affecté par les sanctions internationales imposées contre Pyongyang, et que les forêts nord-coréennes se trouvent dans un état de dévastation préoccupant.



Selon le communiqué de presse commun publié à l'issue d'une discussion marathon de 12 heures, les deux pays ont convenu de développer leur coopération dans le domaine de l'aménagement et de la protection des forêts, y compris notamment la modernisation des pépinières, l'agroforesterie et la lutte contre les incendies, et de mettre en œuvre progressivement les actions nécessaires. Ils se sont également mis d'accord pour mener des opérations de protection contre les fléaux et les insectes nuisibles dans les forêts le long de leur frontière commune. Pour ce faire, une délégation sud-coréenne se rendra au Nord à la mi-juillet pour réaliser une étude de terrain. Par ailleurs, Séoul et Pyongyang se sont engagés à coopérer activement dans le domaine des sciences et des technologies forestières. Enfin, ils poursuivront leurs consultations via des échanges de documents pour mettre sur pied un organe de travail chargé des projets de coopération et résoudre d'éventuelles questions relatives aux modalités d'application de leur accord.



Les spécialistes s'accordent à dire que les forêts nord-coréennes souffrent gravement des perturbations causées par les maladies et les insectes. Selon les données publiées en 2007 par la Corée du Nord, la superficie des forêts affectées par les fléaux et les insectes nuisibles s'élevait à 250 000 hectares. En outre, elles se trouvent dans un état de dévastation avancé. Au Nord, la zone forestière s'étend sur une superficie de 8,99 millions d’hectares, ce qui représente 73 % de la superficie totale du pays. Selon les informations de l'Institut coréen de recherche forestière (KFRI), un total de 2,84 millions d’hectares de forêts, soit un tiers du territoire, sont dévastés. D'après l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 40 % des forêts ont disparu entre 1990 et 2016. Cette dévastation forestière est clairement constatée dans la zone frontalière. On ne trouve aucun bois ni arbre le long du côté nord de la rivière Imjin, là où commence la zone démilitarisée (DMZ). Plusieurs montagnes entourant la ville de Gaeseong sont dénudées.



Tout cela nous fait comprendre les enjeux de la coopération forestière entre les deux Corées. Un plan détaillé de coopération sera élaboré sur la base des résultats de l'étude de terrain conjointe prévue ce mois-ci. Il devrait couvrir des sujets aussi vastes que le reboisement des zones pilotes du Nord, la protection des forêts contre les maladies et les insectes ou encore l'assistance à l'enregistrement des puits de carbone et aux transactions sur les crédits carbone.