Le pouvoir et l'opposition sont parvenus, au terme de négociations houleuses, à un accord sur la répartition des postes clés de l'Assemblée nationale. Ce qui met fin à un vide parlementaire entamé le 20 mai, dernier jour de la première moitié de la 20e législature. Mais le plus difficile reste à venir. De nombreux dossiers épineux attendent les députés. Plusieurs auditions de confirmation sont programmées.



Les chefs de groupe parlementaire des quatre principaux partis se sont réunis, mardi, à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Hong Young-pyo du Minjoo, le parti au pouvoir, Kim Sung-tae du Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition, Kim Kwan-young du Bareun-Avenir, la deuxième formation d'opposition, et Chang Byoung-wan du Parti pour la démocratie et la paix. A l’issue de leur réunion, ils ont annoncé avoir trouvé un accord sur la répartition des présidences de l'Hémicycle et des commissions parlementaires permanentes. Cette répartition a été effectuée en fonction du nombre de sièges que les partis détiennent. Ainsi, le perchoir sera occupé par le Minjoo, le premier parti au Parlement. C'est le député Moon Hee-sang, six mandats à son actif, qui occupera le poste de président du Parlement pour les deux années restantes de la législature. Les deux postes de vice-président seront occupés par des députés du PLC et du Bareun-Avenir.



Sur les 18 commissions permanentes, huit seront présidées par le Minjoo, sept par le PLC, deux par le Bareun-Avenir et la dernière par le Parti pour la démocratie et la paix. Comme il est de coutume à Yeouido, le premier parti, le Minjoo, s'est vu confier la présidence de la commission directrice. Celle de la commission des affaires législatives et judiciaires a été attribuée à la principale formation d'opposition, le PLC.



Grâce à cet accord, la situation est revenue à la normale après une impasse politique de 41 jours, la troisième plus longue de l’histoire du Parlement après celle de la 15e législature (79 jours) et celle de la 16e législature (42 jours).



Maintenant que la répartition des postes clés est achevée, les députés peuvent reprendre leurs travaux. Une audition de confirmation pour Min Gab-ryong, nommé au poste de chef de la police nationale, débutera le 19 juillet prochain. Puis les auditions pour trois candidats aux postes de juges de la Cour suprême se dérouleront du 23 au 25 juillet, avec un vote de confirmation le 26. Ce jour-là, par ailleurs, les députés éliront, en séance plénière, les membres de la Commission nationale des droits de l'Homme ainsi que ceux de la Commission nationale anti-corruption et des droits civils.



Cependant, aucune de ces auditions de confirmation ne s'annonce aisée. La date limite légale pour l'audition du futur chef de la police est déjà passée. Si l'opposition soulève une quelconque objection à l'égard du candidat proposé par le pouvoir, cela peut conduire à une confrontation extrême entre les deux camps. Pour les postes de juges de la Cour suprême, la nomination d'un candidat qualifié de progressiste suscite déjà des remous au sein de l'opposition conservatrice.



Enfin, les priorités accordées aux dossiers en attente ne sont pas les mêmes pour tous. Le Minjoo entend faire adopter, avant tout, les révisions de la loi sur la protection des locataires d'immeubles commerciaux, de celle sur la réduction des particules fines, et de la loi-cadre pour l'égalité hommes-femmes. En revanche, le PLC attache la plus grande importance à la loi spéciale sur l'instauration de zones libres de réglementation, à celle pour le développement des industries de services, ou encore à la loi sur la protection des travailleurs détachés.