Le président de la République est rentré vendredi à Séoul après avoir effectué deux visites d'Etat en Inde et à Singapour. Moon Jae-in a profité de son déplacement pour accélérer la coopération économique avec New Delhi et pour discuter avec la cité-Etat des moyens visant à porter les relations bilatérales à un autre niveau.



Le président Moon a effectué sa première visite d'Etat en Inde du 8 au 11 juillet. Un voyage placé sous le signe de l'économie. Au cours de sa visite, il a clairement affiché sa volonté de renforcer la coopération économique entre l'Inde et son pays et de soutenir pleinement les entreprises lancées à la conquête de nouveaux marchés.



Une forte délégation composée notamment d'hommes d'affaires a accompagné Moon tout au long de sa visite dans le pays de Gandhi. Au cours d’un forum d'affaires sud-coréano-indien, le locataire de la Maison bleue a vivement encouragé les industriels locaux à investir en Corée du Sud. Et lors d'une table ronde réunissant des chefs d'entreprises, il a promis un soutien gouvernemental en faveur de la coopération entre les entreprises des deux pays.



A l'issue du sommet bilatéral tenu le 10 juillet, le président Moon Jae-in et le Premier ministre indien Narendra Modi ont adopté un communiqué en 17 points. Dans ce document, les deux hommes se sont engagés à développer le commerce entre leurs pays pour doubler les échanges commerciaux à 50 milliards de dollars d'ici 2030. Ils ont en outre promis d'intensifier la coopération dans les secteurs des TIC et de la biotechnologie afin de se préparer ensemble à l'avènement de la quatrième révolution industrielle. Ainsi, ce voyage a jeté les bases d'un partenariat global tourné vers l'avenir avec l’Inde.



L'événement le plus marquant a été la participation du chef de l'Etat à la cérémonie d'inauguration de l'usine de smartphones de Samsung Electronics, à Noida. Il s'agit de la plus grande unité de production de téléphones mobiles en Inde. A cette occasion, il a rencontré le vice-président du géant sud-coréen de l’électronique Lee Jae-yong, alors que celui-ci fait toujours l'objet de procédures judiciaires suite à son implication dans l'immense scandale de corruption qui a conduit à la destitution de l'ex-présidente Park Geun-hye. Lors de leur brève rencontre, Moon a invité l'héritier du conglomérat à accroître ses efforts en termes d'investissements et de création d'emplois au pays du Matin clair.



Le président a également rencontré Anand Mahindra, le PDG du groupe Mahindra & Mahindra, principale actionnaire de Ssangyong Motor, et lui a demandé de déployer des efforts pour résoudre la question de la réintégration des travailleurs licenciés du constructeur automobile sud-coréen.



Après avoir passé quatre jours en Inde, Moon Jae-in s'est envolé mercredi pour Singapour, où il s'est entretenu avec le Premier ministre de la cité-Etat, Lee Hsien Loong. Les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à développer les relations entre leurs pays et à promouvoir la coopération entre l'Asean (Association des nations du sud-est asiatique) et la Corée du Sud. Le numéro-un sud-coréen a exprimé sa volonté de porter les relations d'amitié et de coopération avec Singapour au niveau d'un « partenariat global tourné vers l'avenir et mutuellement bénéfique ».



Enfin, Moon n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers son interlocuteur singapourien qui a contribué au bon déroulement du sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin dernier dans la cité-Etat.