Nouveau train de sanctions américaines contre la Corée du Nord

Washington impose un nouveau train de sanctions contre la Corée du Nord. Le département d’Etat américain a annoncé dans son journal officiel en date du 5 mars cette décision prise à la suite du meurtre de Kim Jong-nam. Le demi-frère de l’actuel dirigeant nord-coréen a été tué en février 2017 en Malaisie par un neurotoxique très puissant. Derrière cet assassinat scandaleux se trouve le régime de Kim Jong-un, ont conclu les autorités américaines. Celles-ci ont précisé que Pyongyang utilisait des armes chimiques à l’encontre de la loi internationale, notamment contre ses citoyens.



Les mesures punitives supplémentaires interdisent les activités dans cinq domaines : l’assistance, les ventes d’armes, la finance, les échanges de matériels susceptibles de menacer la sécurité, et le transfert de technologie. Elles mettent cependant à l’écart l’aide humanitaire d’urgence ainsi que les exportations de nourriture et de produits agricoles. Ces sanctions se basent sur la loi adoptée en 1991 aux Etats-Unis sur le contrôle d’armes chimiques et biologiques. Elles sont entrées en vigueur dès leur publication.



Ces mesures américaines sont surtout symboliques. L’administration Trump viserait à mettre en relief les crimes contre l’humanité de l’Etat communiste et l’atrocité de son jeune leader qui a empoisonné son frère aîné. Ce qui permettra à Washington de justifier la pression qu’il fait peser sur Pyongyang tout en le stigmatisant. Quant à des effets supplémentaires, ils devraient être faibles, compte tenu des échanges déjà inexistants ou insignifiants entre les deux nations.



Le timing n’est pas anodin. Les deux Corées ont bien profité récemment de l’organisation des JO de PyeongChang pour réchauffer leurs relations. Le Nord a ainsi envoyé ses délégations au Sud, qui lui a rendu la pareille. Et le département d’Etat américain a exprimé, avec prudence, son soutien et son optimisme sur le dialogue intercoréen. Ses pressions accentuées sur le royaume ermite apparaissent donc un moyen de le faire s’asseoir à la table des négociations.