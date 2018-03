Un grand pas vers le rapprochement des deux Corées

Le président sud-coréen a salué l’accord conclu entre Séoul et Pyongyang. Le conseiller à la sécurité nationale de la présidence s’est rendu hier à la Maison bleue afin de présenter le résultat de sa visite en Corée du Nord en tant que chef de la délégation d’émissaires spéciaux de Moon Jae-in. Ce dernier s’est réjoui de l’accord bilatéral et a demandé de déployer tous les efforts afin de le mettre en œuvre sans problème. Les envoyés spéciaux du Sud, dirigés par Chung Eui-yong, se sont rendus au Nord les 5 et 6 mars. Ils ont mené une discussion intense avec le leader nord-coréen. Suite à cette réunion qui a duré plus de quatre heures, Séoul et Pyongyang se sont mis d’accord sur la tenue d’un sommet fin avril dans le village de Panmunjom, sur la frontière intercoréenne. Afin de mieux préparer ce sommet historique, le troisième depuis la division de la péninsule, une ligne directe sera également établie entre les dirigeants.



Cet accord peut être vu comme un signe d’apaisement dans la péninsule. Les engagements du pays communiste ne s’arrêtent pas là. Il a fait savoir qu’il était disposé à discuter avec les Etats-Unis au sujet de la dénucléarisation et de la normalisation des relations bilatérales. Le régime de Kim Jong-un a également promis de suspendre tout essai nucléaire ou de missile pendant la durée des discussions. De plus, il s’est montré compréhensif à l’égard des prochains exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Le locataire de la Maison bleue a exprimé sa grande satisfaction. Selon lui, les engagements nord-coréens reflètent la volonté de Kim Jong-un pour la dénucléarisation et serviront de base à un dialogue avec Donald Trump. Le chef de la délégation d’émissaires spéciaux de Moon estime également que les conditions sont désormais presque réunies pour que la Corée du Nord et les Etats-Unis se retrouvent autour d’une même table de discussions.



Chung Eui-yong et Suh Hoon, le patron du Service national du renseignement (NIS) qui faisait lui aussi partie de la délégation, ne tarderont pas à visiter la Maison blanche pour transmettre la position du royaume ermite à Washington. Ensuite, ils se dirigeront vers la Chine, la Russie et le Japon pour expliquer les résultats de l’accord intercoréen. Ainsi, le pays du Matin clair espère obtenir la coopération et le soutien de la communauté internationale. Par ailleurs, Moon Jae-in a invité aujourd’hui les représentants des cinq partis politiques à la Cheongwadae afin de partager le compte-rendu de la délégation d’émissaires spéciaux.