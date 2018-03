Deux émissaires sud-coréens à Washington pour présenter l'offre du Nord

Chung Eui-yong, conseiller présidentiel à la sécurité nationale, et Suh Hoon, patron du Service national du renseignement (NIS), se sont envolés ce matin pour Washington. Les deux émissaires du président Moon Jae-in vont s’entretenir avec des hauts responsables des Etats-Unis. Les noms de leurs interlocuteurs ne sont pas encore divulgués, mais en feront vraisemblablement partie le directeur de la CIA Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Herbert McMaster. Un rendez-vous avec trois ministres concernés par la question nord-coréenne est aussi prévu. Les envoyés sud-coréens leur feront alors part des discussions qu’ils ont eues avec le Nord.



Ils se rendront aussi à la Maison blanche pour leur dernière étape à Washington. Mais les programmes concrets restent indécis, et les deux parties sont en train d’accorder leur violon. Chung et Suh transmettront le message nord-coréen au dirigeant américain et n’oublieront pas de l’exhorter à dialoguer avec Pyongyang. Si l’on ignore toujours le contenu de ce message, certains croient qu’il porte sur l’abandon par le régime de Kim Jong-un de son programme balistique intercontinental ou bien la fermeture de sa principale centrale nucléaire de Yongbyon, située à environ 90 km au nord de la capitale nord-coréenne. La présidence sud-coréenne a cependant coupé court à ces rumeurs, qui ne seraient que des « suppositions », selon elle.



De retour de Pyongyang, le conseiller à la sécurité de la Cheongwadae a toutefois annoncé que le leader nord-coréen avait affiché sa volonté claire d’engager la dénucléarisation et des pourparlers avec Washington. Sauf qu’il s’est refusé à entrer en détail. Les cinq émissaires et le président de la République qui a écouté leur compte-rendu sont actuellement les seuls à en être informés.



Après leur visite aux Etats-Unis, Chung et Suh ne vont pas regagner Séoul tout de suite. Le premier va partir pour la Chine et puis la Russie, alors que Suh va se diriger au Japon. La mission de leur tournée est claire : obtenir la coopération des quatre puissances entourant la péninsule et celle de la communauté internationale ensuite. Il reste à savoir si les efforts diplomatiques de Séoul pour amener Pyongyang à la table des négociations pourront sous peu porter leurs fruits.