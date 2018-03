Beau temps sur l’industrie des semi-conducteurs

Les fabricants de semi-conducteurs semblent avoir de beaux jours devant eux. Le pessimisme qui dominait le secteur depuis la fin de l’an dernier se dissipe peu à peu. Beaucoup misent désormais sur une croissance accélérée. Dans son récent rapport, l'organisme mondial en charge des statistiques sur le marché des semi-conducteurs (WSTS) a relevé sa prévision de croissance du secteur en Corée du Sud à 9,5 % en 2018 pour atteindre 451 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 2,5 points par rapport à sa prévision publiée en novembre 2017. Selon le WSTS, le taux de croissance sera le plus fort dans la vente des mémoires et des circuits logiques.



Ce constat est partagé avec d’autres analystes. Selon le rapport publié le 5 mars par l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA), le secteur des semi-conducteurs a affiché en janvier une croissance de 22,7 % par rapport à il y a un an, réalisant un chiffre d'affaires estimé à 37,6 milliards de dollars. Cette tendance haussière s’est poursuivie pour le 18e mois consécutif. D’après Goldman Sachs, les fabricants de semi-conducteurs n’arrivent pas à répondre à la forte demande en mémoires de type DRAM. Par conséquent, le prix du module de mémoire de 32 Go a progressé de 5 % en un mois. Selon le magazine en ligne taïwanais Digitimes, les ventes de DRAM destinée aux smartphones et aux centres de données augmenteront de plus de 30 % pour atteindre 96 milliards de dollars cette année.



Ce pronostic est une excellente nouvelle pour l’économie sud-coréenne. Cette belle perspective jouera sans aucun doute en faveur des géants sud-coréens comme Samsung et SK Hynix. S'appuyant sur leur avancée technologique, ils pourront renforcer leur emprise sur le marché des DRAM et NAND flash. Puisque les principaux fabricants étrangers ne peuvent pas transformer du jour au lendemain leurs usines pour se lancer dans la production de DRAM, les leaders sud-coréens vont pouvoir continuer de profiter du déséquilibre entre l’offre et la demande. Néanmoins, les risques liés à une forte concurrence avec les acteurs chinois en matière d’investissement et de prix pèsent toujours sur leurs épaules.