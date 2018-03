GM Korea : l’exécutif et le patronat cherchent une porte de sortie

Négociations tendues entre le gouvernement sud-coréen et General Motors. Le premier cherche à arracher à son interlocuteur une promesse d’investissements alors que le second désire obtenir des avantages financiers. GM Korea, la filiale sud-coréenne du géant américain, a présenté aujourd’hui son plan d’investissement à la municipalité d’Incheon, à la province de Gyeongsang du Sud ainsi qu’au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie. Elle leur a en même temps demandé de désigner ses sites dans la péninsule comme zones d’investissement étranger. Si sa demande est acceptée, l’entreprise sera exonérée de l’impôt sur les sociétés, à 100 % pour les cinq premières années, et à 50 % pour les deux ans qui suivent. Ce sont les collectivités locales qui sont chargées de réceptionner une telle demande et de la transmettre au ministère de l’Industrie pour que son comité des investissements étrangers la passe en revue. La décision de ce dernier est ensuite proclamée par les chefs de la ville et de la province concernées.



Désigner ou non les sites comme zone spéciale dépendra largement du plan d’investissement de GM Korea. Afin de remplir les conditions requises, la filiale du groupe américain est obligée de débloquer au moins 30 millions de dollars dans le secteur manufacturier, mais aussi plus de 2 millions dans la recherche et développement. La création des installations et équipements sera aussi prise en compte tout comme la faisabilité de l’initiative et les impacts sur l’économie nationale.



Le patron de GM à l’international a déjà levé une partie du voile sur son projet d’investissement. Entré en contact avec l’Assemblée nationale et l’exécutif sud-coréen, Barry Engle a laissé entendre qu’il lancerait deux nouveaux modèles de voiture dans le pays du Matin clair. L’un serait un SUV et l’autre un crossover, et ils seraient fabriqués dans l’usine de Bupyeong et de Changwon respectivement. GM injecterait dans ce cadre quelque 2,8 milliards de dollars pour produire environ 500 000 unités par an. Mais ce plan devrait se concrétiser davantage avant que Séoul ne prenne une décision. D’un autre côté, la Korea Development Bank (KDB) a entamé le même jour son inspection sur l’état financier de GM Korea.