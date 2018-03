Des contacts réguliers et secrets entre Bruxelles et Pyongyang

La délégation du Parlement européen chargée de la péninsule coréenne a dialogué en secret avec Pyongyang ces trois dernières années. C’est ce qu’ont dévoilé hier des eurodéputés devant les journalistes. La délégation en question a « défendu sans relâche un dialogue sans conditions préalables » pour mettre fin aux tensions avec la Corée du Nord. Selon son représentant Nirj Deva, elle a entretenu à Bruxelles des contacts réguliers et secrets avec de hauts responsables nord-coréens de rang ministériel, et ce à 14 reprises en trois ans. Le député britannique a aussi ajouté qu’un nouveau rendez-vous était prévu dans un proche avenir, et que la délégation européenne aurait un rôle à jouer dans les prochaines discussions entre Pyongyang et Washington.



Les eurodéputés auraient souligné le risque d’une guerre nucléaire auprès des responsables nord-coréens. En même temps, ils auraient été à l’écoute des préoccupations du régime communiste. « Nous avons compris leurs inquiétudes et ils comprennent les nôtres », a affirmé Deva. Celui-ci aurait aussi indiqué à ses interlocuteurs que « s’ils poursuivaient leurs programmes balistique et nucléaire, cela mènerait inévitablement à une situation que l’on n’ose imaginer ».



Selon une source diplomatique à Bruxelles, ces contacts secrets désignent en particulier les rencontres avec l’ambassadeur nord-coréen à Londres. Le diplomate en question cumule ce poste avec ses fonctions d’ambassadeur en Belgique, où il se rend régulièrement. Lui et les eurodéputés se seraient entretenus en de telles occasions. La délégation parlementaire de l’UE aurait également effectué des déplacements dans la péninsule, au Sud comme au Nord, mais n’aurait pas visité Pyongyang ni eu de contact ministériel entre 2016 et 2017, lorsque le régime de Kim Jong-un a procédé à ses provocations. Le Service européen pour l’action extérieur (SEAE) ne semble pas avoir accordé une grande importance à ces activités secrètes, qui auraient toutefois aidé le royaume ermite à percevoir l’ambiance internationale.