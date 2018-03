ALE Corée du Sud-USA : les taxes américaines sur l’acier s’invitent autour de la table

Aujourd’hui à Washington a eu lieu le troisième round des négociations afin de réviser l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. La délégation sud-coréenne a été emmenée par Yoo Myeong-hee, directrice au Commerce extérieur affilié au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, tandis que l’équipe américaine était dirigée par Michael Beeman, représentant adjoint au commerce extérieur (USTR). Par ailleurs, les négociateurs de cette révision sont aussi chargés des discussions sur l’imposition de droits de douane américains sur l’acier, ce qui rend les deux enjeux indissociables. Les deux parties ont donc profité de ce rendez-vous pour mener de front les deux dossiers.



Mais les sud-Coréens risquent d’être pris en otage dans l’amendement du pacte commercial par la nouvelle taxe américaine. Séoul vise à faire du traité commercial un bouclier anti-protectionnisme. Pour Washington, cependant, la taxe d’entrée sur l’acier pourrait être le bâton visant à forcer son partenaire à céder le pas dans la révision du traité. Il a d’ailleurs laissé la possibilité d’exonérer son allié de tout ou partie de la taxe en question, ceci à condition que ce dernier propose une alternative à la surproduction mondiale d’acier et au contournement des mesures anti-dumping par la Chine. Les exportateurs sud-coréens choisissent souvent une matière première chinoise dans la fabrication de leurs produits sidérurgiques.



Certains parlent de la stratégie dite du « give and take », c'est-à-dire des concessions de part et d’autre. Il s’agit plus précisément de jeter du lest dans le secteur automobile, convoité par les Américains, pour obtenir des avantages douaniers. Le gouvernement sud-coréen envisage en même temps d’exclure de la liste des exportations les produits utilisant du métal originaire de l’empire du Milieu. Mais une telle concession ne changera pas le principe des négociations : l’équilibre des intérêts. Si l’on en croit l’exécutif sud-coréen, celui-ci chercherait une solution satisfaisante, mais ne cèdera pas sans condition. Le ministère de l’Industrie a précisé dans son communiqué qu’il concentrerait ses efforts pour régler les préoccupations vérifiées lors des deux dernières rencontres pour faire avancer les discussions. Actuellement, Séoul a expédié dans le pays de l’Oncle Sam d’autres hauts responsables, y compris son ministre délégué au Commerce extérieur Kim Hyun-chong.