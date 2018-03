Le plan de l’exécutif pour favoriser l’emploi des jeunes

Le gouvernement de Moon Jae-in a présenté un nouveau train de mesures renforcées visant à améliorer l’emploi des jeunes. L’idée-force est d’apporter un soutien tous azimuts à ceux qui commencent à travailler dans les PME, plus précisément en matière de revenu, de logement et de patrimoine.



Tout d’abord, les nouvelles recrues en CDI au sein des PME pourront bénéficier d’une aide annuelle de 9 millions de wons, soit environ 6 800 euros, pendant trois ans. Il s’agit de relever leur rémunération au niveau de celle des grandes entreprises. En effet, un nouveau salarié débutant reçoit 25 millions de wons en moyenne dans une PME, contre 38 millions de wons dans une grande entreprise. De plus, ces jeunes employés auront le droit à une exemption d’impôt sur le revenu pendant cinq ans. Ensuite, ils pourront obtenir un crédit bancaire allant jusqu’à 35 millions de wons à un taux préférentiel de 1,2 % pendant quatre ans pour couvrir les frais de logement. Sur le plan financier, s’ils arrivent à mettre de côté 6 millions de wons à la banque tout en travaillant dans une PME pendant trois ans, ils pourront toucher la coquette somme de 30 millions de wons. C’est l’Etat qui paiera la différence. Enfin, les mesures de soutien financier et les avantages fiscaux seront renforcés de sorte à inciter les jeunes à créer 120 000 startups par an. Pour financer ces dispositifs, le gouvernement prévoit de faire voter une rallonge budgétaire au Parlement en avril.



L’exécutif va promouvoir la création de startups en accordant une subvention de 100 millions de wons au maximum, l’équivalent de 76 000 euros, au stade des préparatifs. Une fois l’entreprise créée s’y ajouteront un milliard de wons au premier stade du développement. Et les autorités proposent de mieux accompagner les jeunes hommes effectuant leur service militaire, qui reste obligatoire en Corée du Sud. Ils pourront suivre diverses formations professionnelles dans des PME locales avec une promesse d’embauche à la clé. Et Séoul prévoit de mettre en place un système destiné à valoriser la carrière des militaires qui ont développé des compétences spéciales à l’armée. Enfin, pour les jeunes demandeurs d’emploi, la durée d’octroi de l’allocation chômage passera de 180 jours actuellement à 240 jours. Il s’agit de renforcer le filet de sécurité. Le gouvernement tâchera par ailleurs de résoudre les problèmes structurels en réformant le système éducatif et en procédant à une restructuration industrielle.



Si l’exécutif a décidé de lancer de telles mesures audacieuses, c’est parce que la situation est loin de s’améliorer pour l’emploi des jeunes. Aux problèmes structurels s’ajoute l’entrée sur le marché du travail de 390 000 individus de la génération « echo boom ». Ce sont les enfants nés de 1991 à 1996 des parents qui font partie de la génération du second « baby boom », à savoir ceux nés entre 1968 et 1974. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de créer 180 000 à 220 000 nouveaux emplois et de faire tomber ainsi le taux de chômage des jeunes en dessous de 8 %.