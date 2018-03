Séoul lance les préparatifs pour le prochain sommet intercoréen

La Corée du Sud vient de lancer véritablement ses préparatifs en vue d’organiser le prochain sommet intercoréen. Un comité à cet effet a été inauguré hier. Il a tenu sa première réunion en séance plénière cet après-midi, à la Cheongwadae, afin de faire le point sur la situation. A cette occasion, il a discuté des modalités des concertations de niveau opérationnel avec la Corée du Nord. Il s’est également penché sur la procédure à suivre pour mettre en place une ligne téléphonique directe au plus haut niveau. En effet, lors de la récente visite de l’émissaire présidentiel sud-coréen à Pyongyang, les deux côtés se sont mis d’accord pour installer une « hotline » entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.



Le comité de préparation est une équipe mixte en ce qu’il rassemble huit membres issus de la Maison bleue et d’autres organismes gouvernementaux. Sa présidence sera assurée par Im Jong-seok, le secrétaire général de Moon Jae-in, et son secrétariat par Cho Myoung-gyon, le ministre de la Réunification. Parmi les membres se trouvent le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Eui-yong, le directeur des affaires politiques à la présidence Jang Ha-sung, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, le ministre de la Défense Song Young-moo, le chef des services secrets (NIS) Seo Hoon et enfin le chef du bureau pour la coordination politique auprès du Premier ministre Hong Nam-ki.



Cette nouvelle entité sera chargée de prendre des dispositions préliminaires au Sud et de mener des concertations avec le Nord. Cela afin que les deux dirigeants puissent parvenir lors de leur sommet à un accord effectif permettant d’améliorer les relations intercoréennes. Pour cela, le comité sera secondé par trois groupes de travail chargés respectivement de l’ordre du jour, des communications et de la gestion. Il prendra les décisions importantes en séance plénière, une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Selon le porte-parole de la Cheongwadae, l’organigramme a été simplifié par rapport à celui du comité chargé de préparer le dernier sommet intercoréen de 2007. Et ce afin de privilégier une plus grande réactivité à toute éventualité. Le président Moon lui a demandé de tout faire pour éviter le moindre faux pas, d’autant plus que le sommet Séoul-Pyongyang devrait être suivi par une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Par ailleurs, la Maison bleue envisagerait d’organiser le prochain sommet prévu fin avril sur une seule journée. Si cela est très plausible, selon elle, cela reste encore à confirmer. Car il convient d’en discuter au sein du comité de préparation et avec les interlocuteurs nord-coréens.