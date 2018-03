La Corée du Sud représente 20,7 % des ventes de semi-conducteurs dans le monde

Samsung Electronics est devenu le nouveau numéro un mondial des semi-conducteurs. D’après le rapport publié par le bureau d'études IHS, le géant sud-coréen occupe désormais la place de leader mondial sur le marché des semi-conducteurs. Sa part de marché atteint 14,5 %. Quant à SK Hynix, son rival dans le secteur, il a grimpé sur la troisième marche du podium, gagnant deux places au classement. Il affiche une part de marché de 6,2 %. Les puces électroniques fabriquées en Corée du Sud représentent donc 20,7 % dans le monde.



Plus concrètement, le chiffre d’affaires de Samsung Electronics s’est élevé à 62,03 milliards de dollars en 2017. Un chiffre en hausse de 53,4 % par rapport à l’an dernier. Ainsi, le conglomérat sud-coréen a réussi l’exploit de dépasser son concurrent américain Intel qui occupait le trône du marché des semi-conducteurs depuis 1992. Avec un chiffre d’affaires de 61,46 milliards de dollars, Intel s’est contenté de la deuxième place et sa part de marché est passée à 14,3 %. La situation actuelle est d’autant plus étonnante que la part de marché de Samsung Electronics n’atteignait même pas la moitié de celle du constructeur américain en 2008. En moins de dix ans, le sud-Coréen a fini par détrôner Intel en faisant un bond spectaculaire dans le classement mondial.



Le progrès est tout aussi remarquable du côté de SK Hynix. Le numéro deux du secteur en Corée du Sud a réussi à monter sur le podium mondial avec des ventes qui se sont établies à 26,04 milliards de dollars. Il a ainsi réalisé une croissance de 81 % sur un an. Détenant 6,2 % de parts de marché, la société sud-coréenne devance Micron Technology (5,3 %), Broadcom (4,0 %) et Qualcomm (3,9 %).



Le progrès des fabricants sud-coréens s’explique par une hausse sensible des prix des mémoires DRAM et NAND flash, qui constituent deux piliers du marché des mémoires. Par conséquent, la plupart des instituts d’études de marché se mettent à revoir à la hausse le taux de croissance de ce secteur prometteur. Le marché mondial des semi-conducteurs devrait progresser de 9,5 % en 2018, selon les derniers chiffres du WSTS. Cet organisme mondial en charge des statistiques sur le marché des semi-conducteurs misait initialement sur une croissance de 7 %. IC Insights a presque doublé sa prévision de croissance en faisant passer le taux de croissance des DRAM de 13 % à 37 % et celui des NAND flash de 10 % à 17 %. Les sociétés du pays du Matin clair continueront de gagner des parts de marché cette année.