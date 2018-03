Des artistes sud-coréens vont se produire au Nord

Les deux Corées se réuniront demain en vue d’organiser un spectacle sud-coréen à Pyongyang. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, la réunion intercoréenne se tiendra demain à Tongilgak, le pavillon nord-coréen situé dans le village de la trêve de Panmunjom. Cette décision a été prise suite à l’invitation du régime de Kim Jong-un. Selon Séoul, le royaume ermite lui a proposé de donner un concert au Nord lorsque les émissaires spéciaux du président Moon Jae-in étaient de l’autre côté de la frontière, le 5 mars. Puisque des artistes nord-coréens se sont déjà produits au Sud le mois dernier à l’occasion des Jeux olympiques de PyeongChang, c’est l’occasion d’inverser les rôles. Le spectacle doit avoir lieu au début du mois d’avril.



C’est Yun Sang, un chanteur et compositeur célèbre, qui a été nommé directeur musical de la troupe. Il représentera la délégation sudiste à la réunion de demain. Celle-ci comprend des officiels du ministère de la Réunification et de la Maison bleue. La délégation nordiste inclut Hyon Song-wol, la leader de l’orchestre Samjiyon qui a participé aux concerts durant les JO. Les représentants des deux Corées détermineront ensemble le nombre d’artistes à envoyer, le moyen de transport et le programme du spectacle, entre autres.



Ce n’est pas la première fois que Séoul organise un spectacle destiné aux habitants du royaume ermite. Plus de dix spectacles ont été produits à Pyongyang par des artistes sud-coréens. Le premier remonte à 1985 dans le cadre des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée. Le concert comprenait de la musique classique, de la musique traditionnelle mais surtout des chansons populaires. La troupe devrait cette fois-ci produire un spectacle comparable à celui donné par son homologue nord-coréenne le mois dernier. Rappelons que l'orchestre Samjiyon avait joué une quarantaine de pièces allant du classique aux chansons populaires connues de part et d’autre de la frontière. On peut donc imaginer un spectacle rassemblant des artistes populaires de différents âges, des chanteurs d’opéra et des musiciens de chant traditionnel.