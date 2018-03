Les préparatifs vont bon train pour les sommets intercoréen et nord-coréano-américain

Dans l’optique d’assurer le succès de leur sommet respectif avec la Corée du Nord, Séoul et Washington ont promis une étroite coopération. Le Japon va lui aussi se joindre à ces efforts. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, devant les journalistes, le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae. Chung Eui-yong venait de rentrer de San Francisco, où s’est tenue la conférence des conseillers présidentiels des trois pays. Dans ce cadre, il s’est entretenu les 17 et 18 mars avec ses homologues américain Herbert McMaster et japonais Shotaro Yachi. En marge de cette rencontre, l’envoyé de Moon Jae-in et le conseiller de Donald Trump ont discuté à deux reprises de ces deux sommets historiques. La Corée du Sud et les Etats-Unis se sont ainsi accordés sur la nécessité absolue de faire du sommet Trump-Kim un succès. Non seulement pour stabiliser la péninsule coréenne, mais aussi pour asseoir la paix dans le monde. Chung et McMaster ont traité le sujet en profondeur et se sont engagés à travailler au coude à coude en toute occasion.



Les hauts responsables des trois alliés avaient eu un rendez-vous secret mi-janvier dans la même ville américaine. Mais c’est la première fois qu’ils se sont réunis depuis que l’organisation des deux sommets avec le régime communiste a été décidée. Les dirigeants des deux Corées prévoient de s’entretenir fin avril au village de la trêve de Panmunjom, sur la frontière intercoréenne, alors que Donald Trump et Kim Jong-un devraient se retrouver dans le courant du mois de mai, dans un endroit qui reste à déterminer. En ce sens, selon le New York Times, l’agence centrale de renseignement américaine CIA et le Bureau général de reconnaissance nord-coréen sont entrés en contact informel. La Maison blanche y a aussi fait allusion en précisant que Washington mobilisait des efforts collectifs à l’échelle gouvernementale.



Le fait que ces rencontres improbables aboutissent peut être vu comme un progrès significatif. Pour l’heure, c’est l’optimisme qui gagne du terrain, d’autant que le leader nord-coréen a affiché sa volonté de dénucléarisation. Certains croient d’ailleurs que les prochains dialogues ne seront pas comme les autres car actuellement, les dommages dus aux sanctions transcendent les intérêts du programme nucléaire pour le royaume ermite. De toute façon, c’est sans conteste que la communauté internationale doit parler d’une seule voix pour que les discussions sans précédent portent leurs fruits.