L’exécutif dévoile une partie de son projet de révision constitutionnelle

Aujourd’hui, comme prévu, la Maison bleue a levé une partie du voile sur son projet de révision constitutionnelle. Elle prévoit de le présenter devant ses citoyens avant de le soumettre à l’Assemblée nationale lundi prochain. Le secrétaire présidentiel aux affaires civiles Cho Kook a rendu public le préambule ainsi que l’essentiel de la révision des droits fondamentaux. La partie préliminaire du texte porte notamment sur l’esprit des trois mouvements qui ont marqué la démocratisation du pays. D’abord, la résistance de Busan et de Masan à la dictature du général Park Chung-hee, en octobre 1979, suivie par le soulèvement du 10 juin 1987 contre le régime militaire de Chun Doo-hwan, et enfin le célèbre mouvement pour la démocratisation de Gwangju survenu le 18 mai 1980, toujours contre la junte de Chun. En est cependant exclue la récente manifestation aux bougies qui a conduit à la destitution de l’ancienne présidente Park Geun-hye, car ses répercussions sont toujours d’actualité.



Autre chose à noter : le texte étend les trois droits fondamentaux des travailleurs aux fonctionnaires. Certains mots ont été modifiés de manière à effacer toute trace coloniale japonaise, et le principe d’égalité « un salaire égal pour un travail de valeur comparable » a été précisé. De plus, le sujet des droits fondamentaux a été élargi du simple « citoyen » à l’« humain ». Mais les droits restent réservés aux seuls citoyens du pays quand il s’agit d’économie et de sécurité nationale.



Cette déclaration de l’exécutif a aussitôt provoqué un tollé dans les camps de l’opposition. Pour le Parti Liberté-Corée, le premier parti conservateur, une telle initiative n’est possible que sous un régime de dictature. Il s’est aussi sévèrement opposé à l’insertion des trois mouvements démocratiques dans le préambule, qu’il qualifie d’une tentative populiste en amont des élections régionales. De son côté, le Parti Bareun-Avenir, la deuxième force de l’opposition, a dénoncé « l’arrogance du président impérialiste qui ne fait aucun cas de l’Assemblée nationale ». En revanche, le Minjoo, le parti de Moon Jae-in de centre-gauche, a appelé ses adversaires à s’asseoir à la table des discussions pour lancer le débat constitutionnel sans délai et pour ainsi tenir la promesse faite aux citoyens. En effet, les représentants de plusieurs partis politiques s’étaient engagés lors de leur campagne électorale à la dernière présidentielle à organiser simultanément les élections locales et le référendum sur la réforme constitutionnelle. La formation présidentielle a donc riposté à ses opposants qui « tentent de freiner la réforme ». La bataille politique autour de la révision de la Constitution s’annonce acharnée.