Rencontre informelle Corées-USA à Helsinki

Une réunion informelle entre les deux Corées et les Etats-Unis s’est tenue en Finlande. Les représentants des trois pays ont participé mardi et mercredi à une réunion organisée dans une résidence secondaire du Premier ministre finlandais. Ils ont échangé principalement sur le sommet intercoréen et celui entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. La dénucléarisation du régime communiste a été abordée de manière globale. Les participants ont exprimé librement leurs opinions sans fixer d’ordre du jour.



La délégation sud-coréenne comprenait des anciens officiels et des érudits comme Shin Gak-su, ancien ambassadeur de Corée du Sud au Japon, et Baek Jong-cheon, directeur de l’institut de recherche Sejong. Du côté des Etats-Unis, des anciens diplomates américains, dont Kathleen Stephens, ex-ambassadrice américaine en Corée du Sud et Robert Carlin, chercheur à l’université Stanford. Ce qui attire surtout l’attention, c’est la participation de Choe Kang-il, le directeur général adjoint pour les affaires nord-américaines du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord. Car ce responsable des relations avec les Etats-Unis jouera certainement un rôle important dans la préparation du sommet entre Pyongyang et Washington.



Cette réunion était de type « track 1.5 », c’est-à-dire que les représentants étaient issus du public et du privé. Cette composition mixte a alors ses limites. Les participants se sont donc contentés d’évoquer des principes. Cependant, cet échange global pourra permettre à chaque pays de comprendre la position de l’autre et de mieux préparer les sommets à venir. En se basant sur le résultat de cette discussion informelle, chaque gouvernement pourra élaborer sa stratégie et fixer un objectif réalisable.



Nous sommes actuellement dans la phase préparatoire pour le sommet intercoréen d’avril et le sommet nord-coréano-américain de mai. La Corée du Sud a déjà établi un comité préparatoire composé de représentants de la Maison bleue et du gouvernement. Ces sommets ne seront possibles que sous réserve de certaines actions. Même si aucun pays n’a dévoilé ses conditions préalables, le forum d’Helsinki pourra servir de base pour lancer de véritables discussions préparatoires aux rencontres historiques.