Le sommet tripartite Séoul-Pékin-Tokyo reprendra en mai après deux ans et demi d’interruption

Un sommet Corée du Sud-Chine-Japon se tiendra au début du mois de mai. Un haut responsable de la Maison bleue a confirmé aujourd’hui cette information. La tenue du sommet tripartite a déjà été rapportée hier par Kyodo News. En citant une source diplomatique, l’agence de presse japonaise a précisé que les trois pays étaient parvenus à un accord de principe pour l’organisation d’un tel sommet avant la mi-mai à Tokyo. A ce propos, la Cheongwadae a précisé que la date de cette rencontre n’avait pas encore été déterminée compte tenu du calendrier chargé, dont le 1er anniversaire de l’investiture du président Moon Jae-in.



Face au manque de coopération en Asie du Nord-est et pour promouvoir la prospérité commune, la Corée du Sud, la Chine et le Japon se sont engagés à se rencontrer chaque année lors d’un sommet organisé à tour de rôle. Le premier a eu lieu le 13 décembre 2008 dans la capitale japonaise et avait réuni le président sud-coréen Lee Myung-bak, le Premier ministre chinois Wen Jiabao et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Mais cet engagement n’a pas été tenu et le sommet trilatéral s’est déroulé jusqu’ici de manière aléatoire. Après la quatrième rencontre organisée en 2011, il a fallu attendre jusqu’en novembre 2015 pour voir les dirigeants des trois pays voisins se retrouver à nouveau, à Séoul. Depuis, le sommet n’a pas eu lieu en raison des conflits historiques et de la destitution de l’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.



La prochaine rencontre sera donc la sixième du genre. Si les trois pays se réunissent en mai, le chef de l’Etat sud-coréen se rendra au Japon pour la première fois depuis son investiture. Durant sa visite, un sommet bilatéral entre Séoul et Pékin et un autre entre Séoul et Tokyo se tiendront successivement. Ces rencontres constitueront une excellente occasion de consolider les relations de coopération avec la Chine et le Japon concernant la situation dans la péninsule coréenne.