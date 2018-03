Les taux d’intérêt américains dépassent désormais ceux de la BOK

Pour la première fois cette année, la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé la hausse de ses taux directeurs. Ils sont désormais supérieurs à celui de la Banque de Corée (BOK), une première en plus d’une décennie. Comme le prévoyaient les marchés, la fourchette du taux interbancaire au jour le jour aux Etats-Unis a été relevée d’un quart point. Elle évolue désormais entre 1,50 % et 1,75 %. Cette décision a été prise lors de la première réunion du comité monétaire de la Fed présidée par son nouveau patron Jerome Powell, qui est arrivé en poste en février dernier. Il s’agit en même temps de la première augmentation des taux d’intérêt depuis décembre 2017, où son prédécesseur Janet Yellen avait fait le même choix.



La banque centrale américaine n’a cessé de relever ses taux d’intérêt ces dernières années. Une fois en 2015 et 2016 respectivement, et puis trois fois l’an dernier. L’institution accélère le rythme pour que ses taux d’intérêt retrouvent progressivement leur niveau d’avant. Elle marque ainsi sa confiance dans la solidité de l’économie nationale. En effet, les derniers indicateurs de consommation, d’investissement et d’emploi dans le pays de l’oncle Sam sont au beau fixe. Y participent aussi les initiatives de l’administration Donald Trump, telles que les réductions d’impôts et le plan d’investissement pour les infrastructures de l’ordre de 1 500 milliards de dollars. La Fed se montre d’ailleurs optimiste sur ses perspectives, et table sur une croissance du PIB de 2,7 % au lieu de 2,5 %.



Les analystes estiment que le coût du crédit américain sera relevé deux ou trois fois de plus dans le courant de l’année. Lors de la conférence de presse, le nouveau président de la Fed a affirmé qu’une hausse progressive des taux directeurs serait bénéfique à l’économie de son pays. En revanche, les banques centrales européennes et asiatiques prônent la prudence. Elles n’ont pas les coudées franches pour décider d’une telle hausse, vu leurs indicateurs relativement mal orientés. La Corée du Sud s’inquiète quant à elle de la fuite des capitaux. Maintenant que les taux d’intérêt américains sont plus attractifs que ceux de la BOK, fixés toujours à 1,5 %, les capitaux étrangers sont susceptibles de déserter le pays du Matin clair. Même si l’évasion ne sera sans doute pas brutale, rien n’est garanti sur le long terme.