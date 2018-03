Le président entame un périple de sept jours au Vietnam et aux Emirats arabes unis

Le président sud-coréen a entamé aujourd’hui un périple de sept jours au Vietnam et aux Emirats arabes unis. Pour le premier jour de sa tournée, Moon Jae-in rencontrera l’équipe de Vietnam de football, dirigé par son compatriote Park Hang-seo. Lors du dernier Championnat d’Asie U23, l’entraîneur sud-coréen a mené ses hommes jusqu’à la finale, à la surprise générale, et a été largement applaudi par les habitants du pays. La visite encourageante du dirigeant sud-coréen pourra donc nourrir l’amitié entre les deux populations. Moon sera aussi présent à la cérémonie d’ouverture des travaux de l’Institut vietnamien pour la science et la technologie. Cet établissement national a été conçu à l’instar du KIST en Corée du Sud.



Au deuxième jour, le numéro un sud-coréen sera accueilli par son homologue vietnamien Tran Dai Quang, pour un tête-à-tête suivi d’une série de rencontres avec les hauts responsables du Vietnam : le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc, et le président de l’Assemblée nationale Nguyễn Thị Kim Ngân, entre autres. Le président Moon se rendra ensuite à la Foire de l’emploi et à un forum d’affaires bilatéral.



Samedi, le dirigeant du pays du Matin clair est attendu au pays du Golfe. Il s’entretiendra le lendemain avec le prince héritier Mohammed ben Zayed ben Sultan, et lundi, les deux hommes participeront ensemble à la cérémonie de l’achèvement des travaux du premier réacteur nucléaire de Barakah. La centrale en question est le premier modèle sud-coréen exporté, et le dernier coup de pinceau sera donné à la fin de l’année ou au début 2019.



Le dernier jour de son déplacement à l’étranger, Moon compte visiter la base des forces sud-coréennes à Abu Dhabi. Pour rappel, cette unité spéciale, baptisée Akh, a pour mission de soutenir la formation et les exercices des armées émiriennes, de participer aux manœuvres conjointes et de protéger ses compatriotes dans la région en cas d’urgence. Le locataire de la Maison bleue partira ensuite pour Dubaï, où il prévoit un rendez-vous avec Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier ministre du pays. Avant de regagner Séoul, il assistera à la cérémonie de signature du contrat de participation à l’exposition universelle qui se tiendra dans la ville émiratie en 2020. En effet, les deux nations que sont le Vietnam et les Emirats jouent un rôle de hub en Asie du Sud-est et au Moyen-Orient. Leurs économies connaissent actuellement une croissance spectaculaire tout en faisant preuve d’un énorme potentiel. Le voyage du locataire de la Cheongwadae pourra en ce sens favoriser la conquête de ses industriels dans ces parties du monde, ce qui aura donc un double effet : un élargissement des frontières économiques d’une part, et une diversification diplomatique d’autre part.