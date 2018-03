« Sursis » pour les sidérurgistes sud-coréens avant la mise en œuvre des fortes taxes américaines

Les sidérurgistes sud-coréens pourront bénéficier d’un moratoire sur les fortes taxes américaines sur l’acier, et ce jusqu’à fin avril prochain. C’est ce qu’a déclaré hier le représentant au Commerce des Etats-Unis au Congrès. Selon Robert Lighthizer, le président Donald Trump a décidé de faire une « pause » en matière d’imposition des droits de douane vis-à-vis de certains pays. Ainsi, la Corée du Sud bénéficie d’un sursis. L’UE, le Canada, le Mexique, l’Argentine, l’Australie et le Brésil font également partie de ces « heureux élus ». Quant aux autres nations qui ne bénéficient pas d’une telle exemption, comme la Chine ou l’Inde, elles sont soumises dès aujourd’hui à de fortes taxes sur leurs exportations d’acier et d’aluminium vers le pays de l’Oncle Sam, respectivement à hauteur de 25 % et 10 %.



Lighthizer n’a pas précisé s’il s’agissait d’une exemption définitive ou provisoire. Mais le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur l’a qualifiée de provisoire étant donné que Washington a fixé une date butoir à la fin du mois prochain pour mener des négociations sur leurs conditions. Kim Hyun-chong a tenu à ne pas dévoiler le contenu et l’ampleur des tractations en cours. Séoul a mené des concertations avec Washington de manière à mettre sur la même table des négociations leur Accord de libre-échange bilatéral et l’exemption de la nouvelle taxation aux importations américaines d’acier. La Corée du Sud envisagerait de faire des concessions sur ses exportations de véhicules de type pick-up vers les Etats-Unis. Actuellement, le traité commercial entre les deux nations prévoit de supprimer d’ici trois ans les tarifs douaniers en la matière sur le sol américain. Le gouvernement de Moon Jae-in examinerait la possibilité de reporter ce délai.



C’est un petit soulagement pour les sidérurgistes sud-coréens, puisque ce sursis leur permet de gagner un peu de temps. Mais certains redoutent le pire scénario : si jamais les négociations s’avéraient infructueuses, l’administration de Trump pourrait appliquer la hausse des taxes de façon rétroactive. Par conséquent, les industriels du secteur devraient déposer une demande d’« exclusion » pour bénéficier du dispositif visant à exclure des produits spécifiques de la taxation douanière. Le département du Commerce américain est censé donner sa réponse dans les 90 jours à venir après la requête.