Lee Myung-bak, ou le 4e ancien président sud-coréen à être emprisonné

Lee Myung-bak est devenu le 4e ancien président sud-coréen à se retrouver derrière les barreaux. La Cour du district central de Séoul a délivré hier, vers 23h, le mandat d’arrêt requis par les procureurs. Le juge chargé de ce dossier a examiné le fondement de cette requête à partir des documents présentés par le Parquet et par le prévenu, ce dernier ayant refusé de se présenter à l’audience prévue à cet effet. Il a décidé de placer l’ex-chef de l’Etat en détention provisoire pour deux raisons. D’une part, une grande partie des accusations sont étayées, et d’autre part, il y a un risque de destruction des preuves. Aussitôt, le ministère public a dépêché deux procureurs généraux au domicile de Lee Myung-bak pour exécuter le mandat. Celui-ci est arrivé à la maison d’arrêt de Séoul-Est la nuit dernière, peu après minuit.



Dès la délivrance du mandat d’arrêt contre lui, l’ancien locataire de la Maison bleue a livré ses pensées sur son compte Facebook. Pour ne citer que quelques mots, il a dit : « Plutôt que de blâmer qui que ce soit, je sens que tout est de ma faute et j’ai un sentiment de culpabilité. » Ensuite, il a souligné avoir déployé tous ses efforts lorsqu’il était à la tête de la ville de Séoul et de l’Etat. Toutefois, il a reconnu que ces efforts n’étaient pas à la hauteur des attentes des citoyens d’aujourd’hui, bien qu’il ait tâché de rompre avec les mauvaises pratiques d’autrefois pour exercer une « politique propre ».



La Justice reproche à l’ancien président pas moins de 18 chefs d’accusation, y compris notamment la corruption, le détournement de fonds et l’abus de pouvoir. L’accusation la plus grave concerne la réception de fonds illégaux. Lee Myung-bak est soupçonné d’avoir perçu 700 millions de wons, soit environ 525 000 euros, de la part du Service national du renseignement (NIS). Et il aurait fait payer à Samsung Electronics les frais des procédures judiciaires engagées par le fabricant de pièces détachées automobiles DAS aux Etats-Unis, dont le montant s’élève à 5,8 millions de dollars. Lee est considéré comme le propriétaire réel de cette compagnie et ce paiement pourrait constituer un pot-de-vin. Il a par ailleurs orchestré un important détournement de fonds chez DAS à hauteur de 35 milliards de wons, y compris la constitution d’une caisse noire de 33,9 milliards de wons, soit 25 millions d’euros, entre 1991 et 2007, soit juste avant de prendre les rênes du pays de 2008 à 2013. Enfin, il aurait utilisé son influence pour aider DAS dans sa tourmente judiciaire américaine. D’où l’abus de pouvoir.



Par conséquent, le Parquet peut désormais mener ses enquêtes sur l’ex-président placé en détention provisoire pendant 20 jours. Les procureurs seront amenés à approfondir et élargir leurs investigations pour conforter davantage les chefs d’accusation pesant sur lui et étayer de nouveaux soupçons. Ils devraient inculper le prévenu le 10 avril au plus tard, c’est-à-dire le jour où celui-ci verra sa détention provisoire arriver à échéance.