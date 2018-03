Les jeunes et la natalité au cœur du projet de budget 2019

Le gouvernement sud-coréen vient de fixer les grandes lignes pour le projet de budget 2019. Les jeunes y occuperont une place de choix. Cette décision a été prise lors du conseil des ministres tenu aujourd’hui. Suite à cette réunion, le gouvernement a publié une circulaire budgétaire relative à l'élaboration du budget de l’Etat pour l’an prochain. Selon les consignes données, chaque ministère doit envoyer ses propositions de budget d’ici le 25 mai au ministère des Finances. Sur cette base, ce dernier va présenter le projet de loi de finances 2019 au Parlement avant le 2 septembre.



Parmi les changements annoncés, la dépense publique connaîtra une hausse supérieure à 5,7 %, ce qui a été fixé dans le cadre du plan de gestion des dépenses gouvernementales à moyen terme. Cette augmentation vise à améliorer de manière tangible la qualité de vie de la population. Rappelons que le pays du Matin clair disposait d’un budget total de 428 800 milliards de wons, environ 320 milliards d’euros. Lorsqu’on y applique une progression de 5,7 %, le montant s’élève à 453 300 milliards de wons, l’équivalent de 339 milliards d’euros. D’après la décision de l’exécutif, l’Etat se verra attribuer un budget encore plus important que ce chiffre.



Le budget 2019 vise essentiellement à relancer l’emploi des jeunes, à lutter contre la faible natalité et le vieillissement de la population et à renforcer la croissance innovante et la sécurité des citoyens. Cela va permettre à la Corée du Sud de s’adapter aux changements structurels tels que l’évolution démographique et la faible croissance. De plus, l’Etat soutiendra davantage les activités destinées à promouvoir l’égalité des chances, la cohésion sociale et la protection des classes vulnérables.



Afin de lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement envisage de proposer un ensemble d’aides allant de la formation au logement, tout en les accompagnant dans leur recherche d’emploi ou la création de startups. Les industries du futur comme la robotique aérienne et le pilotage autonome bénéficieront également d’importants moyens financiers, toujours dans le but de créer de nouveaux emplois. Dans le cadre de la lutte contre la faible fécondité, l’ensemble des mesures existantes seront passées en revue. Les autorités publiques recentreront les soutiens financiers sur les dispositifs qui s’avèrent le plus efficace. Ensuite, une base de données sera créée concernant les établissements à risque et un système de certification sera lancé dans le but de renforcer la sécurité des bâtiments vulnérables.