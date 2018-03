La Corée du Sud et les Emirats arabes unis, « partenaires stratégiques spéciaux »

Le président sud-coréen est actuellement en visite aux Emirats arabes unis. Moon Jae-in s’est entretenu hier en tête-à-tête avec le prince héritier Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Le locataire de la Maison bleue a ensuite assisté à la cérémonie d’achèvement des travaux pour la centrale nucléaire de Barakah. Il a surtout rendu hommage aux efforts déployés par les travailleurs dans des conditions climatiques rudes. La Corée du Sud y construit actuellement quatre réacteurs dans le cadre de son premier chantier à l'exportation. Les deux pays ont décidé d’élever le niveau de leurs relations du « partenariat stratégique » au « partenariat stratégique spécial ». Ils feront de la défense un des axes clés de la coopération bilatérale. De plus, des comités consultatifs seront établis afin d’assurer des échanges réguliers entre des responsables de la défense et des affaires étrangères.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1980, les échanges se sont concentrés sur l’énergie et la construction. Ceux-ci ont pris un nouvel essor en 2009, année où le consortium sud-coréen a remporté le contrat de construction des réacteurs nucléaires. Depuis, la coopération s’est élargie jusqu’aux domaines de la défense et de la santé publique. Pourtant, le chemin vers la coopération n’a pas été de tout repos. Le scandale autour d’un accord secret militaire que l’ancien président Lee Myung-bak avait conclu avec les Emirats arabes unis a refait surface après l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir. Malgré les polémiques, les deux pays ont réussi à renforcer leur coopération bilatérale.



Séoul et Abou Dabi pourront déployer des activités de coopération effective tournées vers l’avenir. Au-delà des secteurs conventionnels, ils travailleront ensemble dans de nouveaux secteurs à l’ère de la 4e révolution industrielle. Le pays du Matin clair pourra bénéficier d’un accès stable au marché du Moyen-Orient dans divers domaines. Mais il tentera prioritairement d’améliorer l’accord militaire à travers les comités consultatifs de niveau vice-ministériel.