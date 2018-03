Les députés planchent sur leur propre projet de révision constitutionnelle

L’Assemblée nationale s’est retroussé les manches pour présenter son propre projet de révision constitutionnelle. Les groupes parlementaires des trois principaux partis se sont mis au travail, aujourd’hui, sous l’égide du président de l’hémicycle, Jeong Se-gyun. Leurs discussions porteront sur quatre enjeux : la structure du pouvoir, le redécoupage des circonscriptions électorales, la réforme des institutions du pouvoir et la date du référendum sur l’amendement de la Constitution.



Hier après-midi, le chef de l’Etat a soumis son projet de révision à l’Assemblée nationale. C’est presque en même temps que les députés ont annoncé le lancement de leurs discussions à leur tour. La proposition de Moon Jae-in préconise le renouvellement du mandat de quatre ans pour le président de la République ainsi que l’application du concept de bien public au domaine foncier. Mais la version présidentielle sera rejetée une fois que l’Assemblée nationale parviendra à un compromis et adoptera son propre projet de révision. Les partis politiques se sont d’ailleurs accordés pour inviter le locataire de la Maison bleue à se prononcer à ce sujet à la tribune de l’hémicycle dans le courant du mois prochain.



Cependant, le débat s’annonce houleux. Les formations peinent à rapprocher leurs points de vue dans l’ensemble des quatre dossiers à traiter. Le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, revendique par exemple un régime semi-présidentiel. Il remet ainsi en cause non seulement les mandats consécutifs du chef de l’Etat, mais aussi son droit de nomination du Premier ministre. Le calendrier du référendum divise lui aussi les camps politiques. Le Minjoo, le parti au pouvoir, avance que la consultation nationale doit être organisée simultanément avec les élections régionales du 13 juin. Il s’agit pour lui d’une promesse électorale faite aux citoyens. Aux yeux des autres formations, en revanche, ce n’est qu’une tentative inacceptable du parti présidentiel pour tenir la corde lors du scrutin local. En effet, le Parlement n’a pas le droit de modifier le texte proposé par le chef de l’Etat. Mais pour son adoption, l’offre du président doit recueillir les deux tiers des voix, ce qui est impossible si la première formation conservatrice y met son veto. L’idéal, c’est que les groupes parlementaires des partis rivaux trouvent un terrain d’entente, mais les points de litige débordent alors que les délais sont serrés.