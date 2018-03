ALE Séoul-Washington : « de bonnes négociations ’équilibrer les intérêts bilatéraux

Séoul et Washington ont récemment révisé leur accord de libre-échange en le reliant avec l’application de la nouvelle taxe américaine sur l’acier. Et les résultats ont été salués par la Cheongwadae. Son premier secrétaire à la communication Yoon Young-chan a estimé, lors d’un briefing hier, que les deux parties avaient réalisés de « bonnes négociations permettant à la fois de protéger l’agriculture du pays et d’équilibrer les intérêts bilatéraux ». Et de souligner que la Corée du Sud est la première à être rayée de la liste des pays à payer les droits de douane en question. Les deux alliés ont ainsi balayé l’incertitude commerciale ainsi que des facteurs de risque, s’est félicité Yoon, notamment en amont du sommet intercoréen et de celui entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ce qui a renforcé leur coopération bilatérale inébranlable.



Rappelons que le dirigeant américain avait signé le 8 mars dernier l’ordre administratif imposant de lourds tarifs douaniers, à hauteur de 25 %, aux produits sidérurgiques importés. Une mesure protectionniste visant les 12 nations, dont faisait partie le pays du Matin clair. Celui-ci prévoyait de renégocier le traité commercial avec son partenaire de l’autre côté du Pacifique. C’est ainsi que les deux Etats ont décidé de mener de front les deux enjeux. Résultat, comme prévu, Séoul a jeté du lest dans le secteur automobile pour être exempté des droits d’entrée exorbitants. C’est ce qu’a annoncé hier le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur Kim Hyun-chong.



Plus précisément, Séoul a accepté de prolonger de 20 ans les taxes américaines sur les pick-ups, des véhicules à plateforme arrière, alors que les voitures américaines pourront désormais rouler dans la péninsule si elles respectent les normes de sécurité de leur pays d’origine, mais pas forcément celles sud-coréennes. Le quota annuel de ce type de véhicule a aussi doublé : 50 000 unités contre 25 000 actuellement. Côté acier, si les sidérurgistes sud-coréens ont échappé aux taxes américaines, ils devront en contrepartie réduire leurs exportations vers le pays de l’oncle Sam à 74 % de leurs ventes de l’an passé. Mais ces concessions valent la peine d’être faites pour l’administration Moon Jae-in afin d’arrondir les angles avant les deux sommets historiques.