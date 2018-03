Bilan de la visite de Moon Jae-in au Vietnam et aux Emirats arabes unis

Le président sud-coréen est rentré ce matin vers 7h 40, à Séoul, après avoir effectué un déplacement au Vietnam et aux Emirats arabes unis. Moon Jae-in avait débarqué jeudi dernier à Hanoï pour une visite officielle de trois jours. Il a commencé sa tournée par une rencontre avec l'équipe nationale de football du Vietnam, dirigée par le sud-Coréen Park Hang-seo, dans le but de renforcer l’amitié entre les deux peuples. Ensuite, le chef de l’Etat a été reçu vendredi par son homologue vietnamien Tran Dai Quang.



Les deux hommes ont adopté une déclaration commune pour l’avenir, qui consiste à augmenter le volume des échanges commerciaux à 100 milliards de dollars d’ici 2020. Des réunions annuelles entre leurs ministres des Affaires étrangères sont également prévues. De plus, les ministères de la Défense des deux pays appliqueront ensemble une « vision commune ». Ainsi, la coopération sera davantage renforcée en matière de diplomatie et de sécurité. Bref, le locataire de la Maison bleue a réussi à faire du Vietnam une plateforme stratégique pour mettre en place sa nouvelle « politique du Sud ».



Ensuite, il s’est envolé pour les Emirats arabes unis. Moon s’est entretenu dimanche en tête-à-tête avec le prince héritier Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Lors du sommet bilatéral, Séoul et Abou Dabi ont décidé d’élever le niveau de leurs relations du « partenariat stratégique », établi lors de la signature du contrat de quatre centrales nucléaires aux Emirats arabes unis, à un « partenariat stratégique spécial ». Le pays du Matin clair n’est lié par ce type de partenariat qu’avec deux pays, à savoir l’Inde et l’Indonésie.



Le prince héritier d'Abou Dabi a proposé au président sud-coréen un nouveau projet de coopération d’une valeur de 25 milliards de dollars dans le domaine du pétrole et du gaz. Les deux hommes ont également mis fin au scandale autour d’un accord secret militaire conclu sous l'administration Lee Myung-bak. De plus, ils ont décidé de mettre en place des comités consultatifs de niveau vice-ministériel en matière de diplomatie et de défense afin de traiter des sujets sensibles. Dans ce cadre, un mémorandum d’entente militaire sera modifié et amélioré en priorité. Après avoir assisté à la cérémonie d’achèvement des travaux pour la centrale nucléaire de Barakah, le locataire de la Maison bleue a rencontré et encouragé des soldats sud-coréens de l’unité Akh qui sont stationnés dans le pays du Moyen-Orient.